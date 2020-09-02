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Саснович обыграла Вондроушову и прервала серию из 8 поражений от теннисисток топ-20
02.09.2020 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белоруска
Для Саснович это первая победа над соперницей из топ-20 за восемь матчей.
В последний раз она обыгрывала теннисистку топ-20 на турнире в Мадриде в 2019-м.
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Белоруска Александра Саснович во втором круге обыграла 12-ю сеяную US Open чешку Маркету Вондроушову – 6:1, 6:2.
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