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Саснович обыграла Вондроушову и прервала серию из 8 поражений от теннисисток топ-20

02.09.2020 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белоруска Александра Саснович во втором круге обыграла 12-ю сеяную US Open чешку Маркету Вондроушову – 6:1, 6:2. 

Для Саснович это первая победа над соперницей из топ-20 за восемь матчей.

В последний раз она обыгрывала теннисистку топ-20 на турнире в Мадриде в 2019-м. 

 
 
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Белоруска Александра Саснович во втором круге обыграла 12-ю сеяную US Open чешку Маркету Вондроушову – 6:1, 6:2.
 
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