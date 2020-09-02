Саснович обыграла Вондроушову и прервала серию из 8 поражений от теннисисток топ-20

Источник материала: Tribuna.com

Белоруска Александра Саснович во втором круге обыграла 12-ю сеяную US Open чешку Маркету Вондроушову – 6:1, 6:2.

Для Саснович это первая победа над соперницей из топ-20 за восемь матчей.

В последний раз она обыгрывала теннисистку топ-20 на турнире в Мадриде в 2019-м.