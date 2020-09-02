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Фан-клуб «Йокерита» будет бойкотировать матчи клуба, если завтрашняя игра против минского «Динамо» состоится

02.09.2020 21:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Фан-клуб «Йокерита» будет бойкотировать домашние матчи клуба, если завтрашняя игра против минского «Динамо» состоится.

«Из-за ситуации в Беларуси и нарушений прав человека мы не можем согласиться на матч в Минске», – говорится в заявлении.

Напомним, завтра «зубры» на «Минск-Арене» принимают финскую команду. «Джокеры» планируют прибыть в Беларусь в день игры и улететь сразу после завершения встречи.

 
Теги: Минск
 
 
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Фан-клуб «Йокерита» будет бойкотировать домашние матчи клуба, если завтрашняя игра против минского «Динамо» состоится.
 
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