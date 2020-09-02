«Мой сын не остается». Отец Месси после встречи с Бартомеу

Источник материала: Tribuna.com

Хорхе Месси , отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси , коротко прокомментировал итоги встречи с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу .

«Мой сын не остается», – сказал Хорхе.

Ранее стало известно, что в ходе встречи стороны не урегулировали существующие противоречия.

Сообщалось, что во время встречи Бартомеу заявил, что клуб не будет вести переговоры об уходе Месси.