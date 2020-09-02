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«Мой сын не остается». Отец Месси после встречи с Бартомеу

03.09.2020 06:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, коротко прокомментировал итоги встречи с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

«Мой сын не остается», – сказал Хорхе.

Ранее стало известно, что в ходе встречи стороны не урегулировали существующие противоречия.

Сообщалось, что во время встречи Бартомеу заявил, что клуб не будет вести переговоры об уходе Месси.

 
 
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Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, коротко прокомментировал итоги встречи с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.
 
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