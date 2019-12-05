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На конференцию к российскому премьеру пришел резидент Comedy Club. Обменялись шутками
05.12.2019 23:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 5 декабря пресс-конференцию. Среди пришедших журналистов был резидент Comedy Club комик Тимур Батрутдинов. Он тоже задал вопрос премьеру, но перед этим пошутил о тандемах.
Батрутдинов представлял телеканал ТНТ. Он заявил, что его на встречу с премьер-министром отправили, так как в тандеме с Гариком Харламовым именно Батрутдинов играет роль Медведева.
— Правильно ли я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов? — ответил Медведев, имея в виду предстоящую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.
Батрутдинов ответил утвердительно. Его вопрос был о том, кто выигрывает в конкурентной борьбе за аудиторию — телевидение или интернет. Медведев ответил, что предпочитает следить за новостями в интернете, пишет
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 5 декабря пресс-конференцию. Среди пришедших журналистов был резидент Comedy Club комик Тимур Батрутдинов.
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