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На конференцию к российскому премьеру пришел резидент Comedy Club. Обменялись шутками

05.12.2019 23:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 5 декабря пресс-конференцию. Среди пришедших журналистов был резидент Comedy Club комик Тимур Батрутдинов. Он тоже задал вопрос премьеру, но перед этим пошутил о тандемах.

Батрутдинов представлял телеканал ТНТ. Он заявил, что его на встречу с премьер-министром отправили, так как в тандеме с Гариком Харламовым именно Батрутдинов играет роль Медведева.

— Правильно ли я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов? — ответил Медведев, имея в виду предстоящую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Батрутдинов ответил утвердительно. Его вопрос был о том, кто выигрывает в конкурентной борьбе за аудиторию — телевидение или интернет. Медведев ответил, что предпочитает следить за новостями в интернете, пишет Lenta.ru.

 

 
Теги: Новости
 
 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 5 декабря пресс-конференцию. Среди пришедших журналистов был резидент Comedy Club комик Тимур Батрутдинов.
 
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