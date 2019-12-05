На конференцию к российскому премьеру пришел резидент Comedy Club. Обменялись шутками

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 5 декабря пресс-конференцию. Среди пришедших журналистов был резидент Comedy Club комик Тимур Батрутдинов. Он тоже задал вопрос премьеру, но перед этим пошутил о тандемах.

Резидент «Камеди клаб» Тимур Батрутдинов при разговоре с Медведевым не удержался от шутки про тандем. Медведев тоже пошутил — про Харламова, который придет на пресс-конференцию Путина. pic.twitter.com/Rbbwm155LK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 5, 2019

Батрутдинов представлял телеканал ТНТ. Он заявил, что его на встречу с премьер-министром отправили, так как в тандеме с Гариком Харламовым именно Батрутдинов играет роль Медведева.

— Правильно ли я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов? — ответил Медведев, имея в виду предстоящую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Батрутдинов ответил утвердительно. Его вопрос был о том, кто выигрывает в конкурентной борьбе за аудиторию — телевидение или интернет. Медведев ответил, что предпочитает следить за новостями в интернете, пишет Lenta.ru .