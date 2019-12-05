|
США обвинили российских хакеров в хищении 100 млн долларов. Упоминается и Минск
05.12.2019 22:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство финансов США
По данным Минфина США, группа хакеров с помощью вредоносного ПО Dridex заражала компьютеры и собирала учетные данные сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах. В результате было украдено более 100 млн долларов. Руководителем группы США называют Максима Якубца. За информацию, которая поможет поймать мужчину, Госдеп США предлагает 5 млн долларов. Это самая большая награда, которую предлагали за подобную информацию.
Что касается компаний, в отношении которых введены санкции, то ими, по информации Минфина США, руководит Денис Гусев, который помогал хакерам с проведением операций.
Среди пострадавших — американская компания Penneco Oil, которая потеряла миллионы долларов из-за действий хакеров. Во время брифинга представителя Минфина США было сказано, что деньги были переведены в Минск, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным властей США, они причастны к хищению более 100 млн долларов из банков в 40 странах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)