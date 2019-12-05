США обвинили российских хакеров в хищении 100 млн долларов. Упоминается и Минск

Источник материала: Tut.by

Министерство финансов США ввело санкции в отношении 17 человек , большинство из которых россияне, а также шести российских компаний. Все попавшие под санкции связаны с хакерской группировкой Evil Corp. По данным властей США, они причастны к хищению более 100 млн долларов из банков в 40 странах.



Фото: Reuters

По данным Минфина США, группа хакеров с помощью вредоносного ПО Dridex заражала компьютеры и собирала учетные данные сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах. В результате было украдено более 100 млн долларов. Руководителем группы США называют Максима Якубца. За информацию, которая поможет поймать мужчину, Госдеп США предлагает 5 млн долларов. Это самая большая награда, которую предлагали за подобную информацию.

Что касается компаний, в отношении которых введены санкции, то ими, по информации Минфина США, руководит Денис Гусев, который помогал хакерам с проведением операций.

Среди пострадавших — американская компания Penneco Oil, которая потеряла миллионы долларов из-за действий хакеров. Во время брифинга представителя Минфина США было сказано, что деньги были переведены в Минск, пишет CNBC . Базирующаяся в Пенсильвании нефтегазовая компания Penneco Oil уже всплывала в белорусских новостях. В мае 2016 года власти США предъявили двум белорусам обвинение в причастности к краже 1,35 млн долларов со счета этой компании.