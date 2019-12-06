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Зеленский подтвердил встречу с Путиным и рассказал, с чем едет на встречу «нормандской четверки»

07.12.2019 00:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил на ток-шоу. В предверии нормандской встречи глава государства рассказал о подготовке переговоров и о своем видении урегулирования ситуации на Донбассе, подробнее — в материале РБК-Украина.


Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский пришел в студию «Свободы слова Савика Шустера» в военной одежде, отметив, что приехал в студию сразу как вернулся с фронта, где поздравлял военных с Днем Вооруженных сил Украины.

О нормандской встрече

Президент Украины отметил, что на встрече «нормандской четверки» Украина будет на равных со всеми участниками.

«Я не люблю быть"между», я не хочу, чтобы Украина была «между». Я очень не хочу, чтобы Украина была блюдом, которое подают большим боссам, я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной страной", — отметил он, добавив, что Украина будет на встрече «на равных — не блюдом».

«Я ничего не боюсь, я хочу просто… 20 раз все говорили, что будет прекращен огонь и 20 раз это ничем не закончилось, поэтому, для меня самое главное не с чем я поеду, а с чем я вернусь домой. Если мы идем по Минску, обмен — что такое всех на всех, сколько людей мы можем вернуть домой и когда. Второй вопрос — если прекращение нарушено огня, кто за это несет ответственность. Мы будем говорить не в минском формате, будем смотреть глаза в глаза с президентом РФ. Я хочу верить, что и Германия, и Франция будут нас поддерживать, а если как-то пойдет не так, то я сделаю все, чтобы они были на нашей стороне», — сказал он.

«Мы понимаем, что все не удастся. Встреча — это уже победа, с 2016 года не было диалога. Самое главное — мне очень важно… Мы говорили с президентом РФ по телефону, но я хочу увидеть человека. Я хочу привезти с „Нормандии“ понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом», — подчеркнул Зеленский.

«Чего мне бояться? Я не продаю нашу страну никому, никогда, ни за что», — добавил он.

О встрече с Путиным

Президент Украины подтвердил, что в Париже он проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Да, (планируется — ред.) все двусторонние встречи будут у всех президентов. У всех», — заявил Зеленский, отвечая на прямой вопрос о его встрече с Путиным.

О «красных линиях»

Глава государства отметил, что есть спорные вопросы, но акцентировал, что никто не хочет капитуляции.

«Мне очень нравится, что среди этой тройки Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук. Мне нравится, что бывший президент не согласен с тем, что сам подписал… Никто не хочет капитуляции. Какие-то детали — да, мы все это понимаем… Моя позиция (по границе, — ред.), в момент выборов Украина должна полностью контролировать границу. Как договориться? Будет очень сложно. Политика любит тишину. Если я сейчас я вам расскажу все детали, я буду без оружия за столом, где некоторые люди будут вооружены. Поэтому, некоторые детали я не хочу рассказывать», — отметил Зеленский

Он также прокомментировал возможный диалог с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса, отметив, что их представители есть в рамках переговоров контактной группы в Минске, но президент с ними разговаривать не будет.

О «ментальной стене»

«Ситуация на КПВВ. Мы — украинцы, со всеми людьми мы должны разговаривать. Я думаю, что в Трехсторонней контактной группе у нас должны быть представители Донбасса, которые приехали в Киев. Пусть они приедут в Минск и скажут, почему они переехали, что произошло», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что люди хотят мира и он это понимает.

«Стена. Я не хочу сейчас говорить об этих политиках (которые это предлагают, — ред.). А что, сейчас нет стены? Она есть. Есть минная стена. Самое страшное — это ментальная стена. Люди не понимают, что происходит. Я понимаю, и поэтому и едем на встречу. Как-то будем давить, толкнем это», — сказал он.

О выборах на Донбассе

«Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины на всей территории Украины. Да, это наша идея», — сказал Зеленский, говоря о местных выборах осенью 2020 года.

«Я точно буду говорит о границе, у нас другой план по границе, каким образом это передается и когда», — добавил он.

Вместе с тем, на уточняющий вопрос по изменению минских соглашений по вопросу границы Зеленский отказался отвечать, отметив, что «кто-то может сорвать встречу в нормандском формате».

Он также добавил, что в будущем будет рассматриваться вопрос по амнистии «людей, у которых нет рук в крови».

Об особом статусе территорий Донбасса

Зеленский отметил, что закон об особом статусе есть и он действует до 31 декабря 2019 года.

«Продлевать ли этот закон, это можно сделать только после возвращения из „Нормандии“, если мы увидим шаги навстречу, тогда можно будет говорит об этом законе», — добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время своего выступления глава государства рассказал некоторые детали предстоящей встречи в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже.
 
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