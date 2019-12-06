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Германия начала расследование в отношении Петрова и Боширова из-за их поездки во Франкфурт

06.12.2019 23:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура Германии начала расследование в отношении предполагаемых сотрудников ГРУ, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Spiegel.


Петров и Боширов. Изображение с сайта bbc.com

По данным немецких властей, Петров и Боширов в 2014 году провели три дня в окрестностях Франкфурта.

Как утверждают источники Spiegel, спецслужбы Германии полагают, что российская разведка имеет связи в ФРГ.

Расследование начали после того, как МИД Германии выслал из страны двух российских дипломатов из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира, отмечает ТАСС.

 
 
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Федеральная прокуратура Германии и Федеральное управление уголовной полиции ФРГ ведут расследование против предполагаемых сотрудников Главного управления...
 
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