|
Германия начала расследование в отношении Петрова и Боширова из-за их поездки во Франкфурт
06.12.2019 23:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура Германии начала расследование в отношении предполагаемых сотрудников ГРУ, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом со ссылкой на источники сообщает
По данным немецких властей, Петров и Боширов в 2014 году провели три дня в окрестностях Франкфурта.
Как утверждают источники Spiegel, спецслужбы Германии полагают, что российская разведка имеет связи в ФРГ.
Расследование начали после того, как МИД Германии выслал из страны двух российских дипломатов из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира, отмечает ТАСС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральная прокуратура Германии и Федеральное управление уголовной полиции ФРГ ведут расследование против предполагаемых сотрудников Главного управления...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)