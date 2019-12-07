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МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 млрд долларов

08.12.2019 10:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Договоренность достигнута по итогам телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу 7 декабря между президентом страны Владимиром Зеленским и главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информацию подтверждает пресс-служба МВФ.

«Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политическую программу властей по поддержанию макроэкономической стабильности и поднять экономику на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ», — приводятся в сообщении МВФ слова Георгиевой.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около 5,5 млрд долларов) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.

Киев рассчитывал до конца года заключить соглашение о новом пакете помощи от МВФ. Для получения помощи Международный валютный фонд выдвигал Киеву ряд условий. Среди них — активные шаги по борьбе с коррупцией в стране и отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

 
 
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Киев рассчитывал до конца года заключить соглашение о новом пакете помощи от МВФ. Для получения помощи Международный валютный фонд выдвигал Киеву ряд условий....
 
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