Митингующие в Киеве пригрозили Зеленскому «рейсом в Ростов»

Источник материала: Tut.by

На предстоящих в Париже переговорах в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский не должен переходить «красные линии», иначе он может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом заявил ведущий украинского «Пятого канала» (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко) Виталий Гайдукевич, выступая на митинге оппозиции в Киеве.

«Можете кататься на самокатах, но не в кабмине. Можете снимать видосики, но не на Банковой. Бубочка (речь идет о Владимире Зеленском. — РБК), тебе 42 годика и ты не лох? Так докажи, что ты не лох, в Париже. Иначе твой рейс будет не Париж — Киев, а Париж — Ростов. И это будет, если не завтра, то немного позже», — заявил Гайдукевич.

8 декабря в Киеве на майдане Независимости проходит протестный митинг, организованный партиями «Европейская солидарность» (глава — Петр Порошенко), «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) и «Голос» (Святослав Вакарчук). Участники в преддверии переговоров в Париже 9 декабря потребовали от Зеленского не переходить «красные линии» — в частности, не соглашаться на компромиссы по вопросам Крыма и европейского курса Украины.

Встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия), который был создан для урегулирования ситуации в Донбассе, пройдет в Париже 9 декабря и станет первой с 2016 года. Проведение переговоров стало возможным после подписания в начале ноября «формулы Штайнмайера», регулирующей отвод войск, разведение сил в Золотом и Петровском в Донбассе, а также проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.