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Сербия назвала Россию самым главным другом и союзником

08.12.2019 20:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сербия считает Россию своим большим другом и союзником в защите своих интересов. Об этом сообщил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович, пишут РИА Новости.


Фото: Reuters

«Всегда, когда могла, Россия нам помогала, поддерживала нас, а когда по своим внутренним причинам не могла (помочь), то никогда нам не мешала», — сказал он.

По словам Поповича, сербские власти будут публично бороться против любых попыток представить Россию в негативном свете в Сербии.

4 декабря президент Сербии Александр Вучич на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи говорил на русском языке. Сербский лидер поблагодарил российского лидера за постоянную поддержку и помощь в сохранении территориальной целостности и суверенитета. Кроме того, он отметил, что стороны сделали многое в вопросе строительства газопровода. «Это огромная инвестиция, большой шанс для развития нашей страны, для надежного будущего нашего народа», — сказал Вучич.

2−3 декабря Сербию посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Главной темой переговоров с президентом Сербии стало увеличение товарооборота между странами. В прошлом году он составил скромные 148 млн долларов.

Александр Вучич отметил, что когда-то в Сербии стеснялись дружбы с Беларусью, а сейчас о ней говорят с гордостью. «Сербия всегда будет вашим искренним другом, мы гордимся нашей дружбой. Были времена, когда некоторые не смели сказать, насколько мы ценим и любим белорусский народ. Сегодня мы всюду говорим об этом с гордостью и хотим, чтобы вы приезжали сюда как можно чаще», — заявил Вучич.

 
 
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4 декабря президент Сербии Александр Вучич на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи говорил на русском языке.
 
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