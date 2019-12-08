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Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента

08.12.2019 23:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Киеве перед Офисом президента Украины Владимира Зеленского проходит акция «Стояние на Банковой», объявленная накануне проведения «нормандского саммита». Об этом сообщает агентство «УНИАН».


Фото: Reuters

По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.

Как сообщает агентство «Интерфакс Украина», среди участников акции есть как представители националистических организаций, так и гражданские активисты. Они заявили, что намерены ночевать в палатках и всю ночь слушать выступления певцов и музыкантов, требуя от президента «не допустить сдачи национальных интересов Украины во время встречи «нормандской четверки» 9 декабря.

Утверждается, что акция продлится до завершения саммита в Париже.

Само здание Офиса президента охраняют несколько сотен сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии. Указывается, что они сначала попытались помешать протестующим соорудить сцену, однако затем перестали вмешиваться в их действия.

В Twitter национальной полиции Украины говорится о том, что возле Офиса президента собралось около двух тысяч человек.

Днем 8 декабря несколько политических партий провели в центре Киева акцию «Красные линии», в ходе которой также требовали от Зеленского не допустить капитуляции в Париже.

9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей. Стороны также обсудят заключение нового договора по транзиту газа через территорию Украины.

На саммите во французской столице пройдет первая официальная встреча Зеленского с Владимиром Путиным.

 
 
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Активисты намерены ночевать в палатках и всю ночь слушать выступления певцов и музыкантов, требуя от президента «не допустить сдачи национальных интересов...
 
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