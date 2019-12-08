В Украине назвали задачи Зеленского на саммите «нормандской четверки»

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал главные задачи президента Владимира Зеленского на переговорах в нормандском формате. Об этом он заявил 8 декабря в эфире ТСН. Тиждень на телеканале 1+1.



Алексей Гончарук. Фото: Reuters

«Я считаю, что лучшим вариантом в любом случае является прекращение огня, обмен пленными. Все наши украинцы должны вернуться домой. И это две главные задачи, которые поставил перед собой президент Зеленский. Я не разделяю пессимизма по поводу того, что все настроены против нас, что Европа намерена сдавать Украину, принуждать ее к каким-то договоренностям», — заявил Гончарук.

Премьер также уточнил основной сценарий для переговоров в Париже, который был утвержден на заседании СНБО.

«План А заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, чтобы двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы. Ни о какой сдаче национальных интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета речь идти не может принципиально», — подчеркнул Гончарук.

При этом глава Кабмина указал, что мирный процесс не быстрый, и к нему правильно двигаться шаг за шагом.

«Поэтому я вообще считаю, что встреча в „нормандском формате“, которая состоится, это уже победа президента Зеленского. Потому что это демонстрация того, что он не боится принимать решения, что он не боится двигаться к тому, чтобы ситуация менялась в лучшую для Украины сторону», — отметил он.

Гончарук уточнил, что речь идет о таких решениях, как прекращение огня, обмен пленными, после которых «должно идти политическое урегулирование».

«О выборах на Донбассе не может идти речи, пока на территории Украины находятся вооруженные или российская армия собственно, или какие-то пророссийские гибридные военные подразделения. Об этом очень четко президент неоднократно заявлял», — указал премьер.

Как отметил глава Кабмина, у президента есть аргументы на переговорах.

«Сильная сторона Украины заключается в том, что правда тут на нашей стороне. Весь цивилизованный мир понимает, что это не конфликт между Россией и Украиной. <…> Все в мире понимают, что мировой порядок находится под угрозой», — подчеркнул Гончарук.

Напомним, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина на встрече лидеров нормандской четверки будет придерживаться главной «красной линии» − сохранения международно признанной границы.

Саммит лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.