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В Финляндии выбрали самого молодого премьер-министра - 34-летнюю Санну Марин
09.12.2019 11:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самым молодым премьер-министром в мире на сегодняшний день стала 34-летняя Санна Марин, которая заняла этот пост в Финляндии, сообщает
Нового премьер-министра избрали на заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии 8 декабря. Марин получила 32 голоса, ее соперник Антти Линдтман — 29.
Санна Марин заняла пост после того, как предыдущий премьер Антти Ринне ушел в отставку из-за скандала с забастовкой сотрудников финской почты, связанной с невыгодным трудовым соглашением для сортировщиков посылок.
Новый премьер до этого работала министром транспорта и связи.
Местные СМИ пишут, что Финляндией будет впервые управлять «женская пятерка» — лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины.
На сегодняшний день 34-летняя Марин стала самым молодым премьер-министром в мире, на втором месте сейчас глава правительства Украины
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Самым молодым премьер-министром в мире на сегодняшний день стала 34-летняя Санна Марин, которая заняла этот пост в Финляндии.
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