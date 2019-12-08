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В Финляндии выбрали самого молодого премьер-министра - 34-летнюю Санну Марин

09.12.2019 11:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самым молодым премьер-министром в мире на сегодняшний день стала 34-летняя Санна Марин, которая заняла этот пост в Финляндии, сообщает yle.fi.


Фото: Reuters

Нового премьер-министра избрали на заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии 8 декабря. Марин получила 32 голоса, ее соперник Антти Линдтман — 29.

Санна Марин заняла пост после того, как предыдущий премьер Антти Ринне ушел в отставку из-за скандала с забастовкой сотрудников финской почты, связанной с невыгодным трудовым соглашением для сортировщиков посылок.

Новый премьер до этого работала министром транспорта и связи.

Местные СМИ пишут, что Финляндией будет впервые управлять «женская пятерка» — лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины.

На сегодняшний день 34-летняя Марин стала самым молодым премьер-министром в мире, на втором месте сейчас глава правительства Украины Алексей Гончарук, ему 35 лет. Были и другие возрастные рекорды на этой должности: например, Себастьян Курц в 2017 году стал канцлером Австрии в 31 год, но самым молодым премьером за всю историю стал Марио Фрик — на момент избрания ему было 28 лет, он возглавлял правительство Лихтенштейна 8 лет.

 
 
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Самым молодым премьер-министром в мире на сегодняшний день стала 34-летняя Санна Марин, которая заняла этот пост в Финляндии.
 
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