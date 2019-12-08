Порошенко передал сыну аграрный бизнес

Источник материала: Tut.by

Бывший народный депутат Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром агропромышленной компании «Укрпроминвест-Агро» вместо своего отца экс-президента и действующего нардепа Петра Порошенко. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на данные госреестра компаний в понедельник, 9 декабря.



Фото: Михаил Маркив, president.gov.ua

Отмечается, что «Укрпроминвест-Агро» — вертикально ориентированная агропромышленная компания, которая специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, а также животноводстве. Она ведет деятельность в шести областях в центре и на севере Украины. Земельный банк — 120 тысяч гектаров.

Теперь Алексей Порошенко контролирует «Укрпроминвест-Агро» через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l. По данным аналитической системы YouControl, бенефициарный собственник компании сменился в конце октября — начале ноября.

Сын Порошенко также стал бенефициаром ООО «Группа «Агропродинвест», основателем которой является «Укрпроминвест-Агро», а также ряда входящих в ООО компаний — ЧАО «ПК «Подолье», ООО «ПК «Заря Подолья», ООО «Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2», агрофирма «Днипроагролан», АФ «Иванковцы», ООО «Мас-Агро», ООО «Правобережное» и ООО «Прогресс-НТ».

По данным декларации Порошенко, он являлся конечным бенефициаром всех указанных выше компаний, — пишет издание.

Напомним, что в ноябре стало известно, что Петр Порошенко переписал часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея. В частности, он стал бенефициаром Центрально-Европейской кондитерской компании.

Также в прошлом месяце Алексей Порошенко купил почти 10% в отцовском банке МИБ.