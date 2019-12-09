Путин заявил о связи убитого в Берлине чеченца со взрывами в метро Москвы

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» прокомментировал произошедшее в Берлине убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии. Глава государства назвал его одним из организаторов взрывов в московском метро, передает корреспондент РБК.



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«Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист», — сказал Путин.

По его словам, Хангошвили был «жестким и кровавым человеком». «Только в одной из акций им было убито 98 человек, он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — добавил президент, не уточнив, о каких взрывах идет речь.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что у нее был разговор с Путиным на тему убийства гражданина Грузии в столице Германии. «Я подчеркнула, что мы ожидаем, что российская сторона будет сотрудничать с нами и предоставит информацию. И этого можно ожидать. Сейчас у нас начальное подозрение, поэтому федеральная прокуратура занялась этим делом. Это я сказала президенту», — заявила она.

Убийство Зелимхана Хангошвили произошло в Берлине в августе 2019 года. Тогда передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем. По данным немецкой прокуратуры, убийство было организовано федеральными российскими или чеченскими властями. На фоне расследования Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов , которых немецкие СМИ назвали сотрудниками ГРУ. Москва все подозрения отрицает.

Застреливший гражданина Грузии мужчина был задердан сразу после совершения престпуления. Обвинения в убийстве Хангошвили были предъявлены некоему гражданину России Вадиму К. (псевдоним Вадим С.). В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в качестве обвиняемого был назван гражданин России Вадим Красиков (в Германии он находился с паспортом на имя Вадима Соколова, утверждали журналисты).