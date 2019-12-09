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Путин заявил о связи убитого в Берлине чеченца со взрывами в метро Москвы

10.12.2019 07:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» прокомментировал произошедшее в Берлине убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии. Глава государства назвал его одним из организаторов взрывов в московском метро, передает корреспондент РБК.


Фото: Reuters

«Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист», — сказал Путин.

По его словам, Хангошвили был «жестким и кровавым человеком». «Только в одной из акций им было убито 98 человек, он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — добавил президент, не уточнив, о каких взрывах идет речь.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что у нее был разговор с Путиным на тему убийства гражданина Грузии в столице Германии. «Я подчеркнула, что мы ожидаем, что российская сторона будет сотрудничать с нами и предоставит информацию. И этого можно ожидать. Сейчас у нас начальное подозрение, поэтому федеральная прокуратура занялась этим делом. Это я сказала президенту», — заявила она.

Убийство Зелимхана Хангошвили произошло в Берлине в августе 2019 года. Тогда передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем. По данным немецкой прокуратуры, убийство было организовано федеральными российскими или чеченскими властями. На фоне расследования Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, которых немецкие СМИ назвали сотрудниками ГРУ. Москва все подозрения отрицает.

Застреливший гражданина Грузии мужчина был задердан сразу после совершения престпуления. Обвинения в убийстве Хангошвили были предъявлены некоему гражданину России Вадиму К. (псевдоним Вадим С.). В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в качестве обвиняемого был назван гражданин России Вадим Красиков (в Германии он находился с паспортом на имя Вадима Соколова, утверждали журналисты).

 
 
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Президент назвал застреленного в немецкой столице Хангошвили причастным к ряду преступлений, жертвами одного из которых стали почти 100 человек. «Он был одним из...
 
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