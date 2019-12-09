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Путин заявил о связи убитого в Берлине чеченца со взрывами в метро Москвы
10.12.2019 07:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам
«Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист», — сказал Путин.
По его словам, Хангошвили был «жестким и кровавым человеком». «Только в одной из акций им было убито 98 человек, он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — добавил президент, не уточнив, о каких взрывах идет речь.
При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что у нее был разговор с Путиным на тему убийства гражданина Грузии в столице Германии. «Я подчеркнула, что мы ожидаем, что российская сторона будет сотрудничать с нами и предоставит информацию. И этого можно ожидать. Сейчас у нас начальное подозрение, поэтому федеральная прокуратура занялась этим делом. Это я сказала президенту», — заявила она.
Убийство Зелимхана Хангошвили произошло в Берлине в августе 2019 года. Тогда передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем. По данным немецкой прокуратуры, убийство было организовано федеральными российскими или чеченскими властями. На фоне расследования
Застреливший гражданина Грузии мужчина был задердан сразу после совершения престпуления. Обвинения в убийстве Хангошвили были предъявлены некоему гражданину России Вадиму К. (псевдоним Вадим С.). В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в качестве обвиняемого был назван гражданин России Вадим Красиков (в Германии он находился с паспортом на имя Вадима Соколова, утверждали журналисты).
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