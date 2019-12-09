Саммит в «нормандском формате» в Париже: как это было

Источник материала: Tut.by

В Елисейском дворце в Париже прошел саммит «нормандском четверки». Последний раз такое мероприятие проходило три года назад в Берлине, правда, с несколько иным составом участников.

Встреча в Париже стала « первой очной» для Владимира Путина и Владимира Зеленского. Французскую сторону на нынешнем мероприятии представлял Эммануэль Макрон, сменивший на посту президента Франсуа Олланда.



Фото: пресс-служба президента России

Макрон встречал гостей у крыльца Елисейского дворца. Самой пунктуальной была Ангела Меркель. Канцлер Германии прибыла за несколько минут до начала мероприятия на Mersedes.









Спустя несколько минут на минивэне Espace французского Renault приехал президент Украины Владимир Зеленский.













Последним на российском лимузине Aurus «почти не опоздал» президент РФ Владимир Путин.













Переговоры «нормандской четверки» проходили в зале «Мюрат», как сообщает французская пресса, самом аскетичном в Елисейском дворце, и были прерваны ради встречи Путина и Зеленского с глазу на глаз.









Из зала «Адъютантов», где общались российский и украинский президенты, Путин вышел чрезвычайно довольным, заявив, что встреча прошла «по-деловому». Глава МВД Украины Арсен Аваков успокоил журналистов , заявив, что Зеленский «очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет».

После этого четверка продолжила переговоры, но уже в формате ужина.



Журналисты в Елисейском дворце наблюдают за трансляцией «нормандского саммита»

Саммит ожидаемо выбился из обозначенного графика . В общей сложности переговоры шли около шести часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины. Анонсированная на 20.45 по минскому времени пресс-конференция началась после часа ночи. Для нее организаторы выделили самый красивый зал в Елисейском дворце.









Выступавшие назвали произошедшее прорывом после затишья и сообщили , что через 4 месяца намерены встретиться вновь.



