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Саммит в «нормандском формате» в Париже: как это было
10.12.2019 03:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Елисейском дворце в Париже прошел саммит «нормандском четверки». Последний раз такое мероприятие проходило три года назад в Берлине, правда, с несколько иным составом участников.
Встреча в Париже стала «
Макрон встречал гостей у крыльца Елисейского дворца. Самой пунктуальной была Ангела Меркель. Канцлер Германии прибыла за несколько минут до начала мероприятия на Mersedes.
Спустя несколько минут на минивэне Espace французского Renault приехал президент Украины Владимир Зеленский.
Последним на российском лимузине Aurus «почти не опоздал» президент РФ Владимир Путин.
Переговоры «нормандской четверки» проходили в зале «Мюрат», как сообщает французская пресса, самом аскетичном в Елисейском дворце, и были прерваны ради
Из зала «Адъютантов», где общались российский и украинский президенты, Путин вышел чрезвычайно довольным, заявив, что встреча прошла «по-деловому». Глава МВД Украины Арсен Аваков
После этого четверка продолжила переговоры, но уже в формате ужина.
Саммит ожидаемо выбился из
Выступавшие назвали произошедшее прорывом после затишья и
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В Елисейском дворце в Париже прошел саммит в нормандском формате. Последний раз такое мероприятие проходило три года назад в Берлине, правда, с несколько иным...
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