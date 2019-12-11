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Правительство ФРГ опровергло заявление Путина об убитом в Берлине чеченце
11.12.2019 21:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство Германии опровергло слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине.
«У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции», — заявил в среду, 11 декабря, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
По словам Зайберта, позиция Германии остается ясной. «Мы призываем российскую сторону к сотрудничеству (в вопросе расследования берлинского убийства. — Прим. ред.) и просим предоставить нам информацию, имеющуюся в распоряжении России», — подчеркнул он. «Мы четко выразили наши ожидания на разных уровнях и ждем теперь, проявит ли российская сторона готовность к сотрудничеству», — добавил Зайберт.
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Убийство чеченца в Берлине
Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время Второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям.
Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов — на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.
Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. В начале декабря Германия обвинила Москву в том, что она недостаточно сотрудничает в расследовании этого преступления и в связи с этим выслала двух российских дипломатов.
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