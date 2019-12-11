Правительство ФРГ опровергло заявление Путина об убитом в Берлине чеченце

Источник материала: Tut.by

Правительство Германии опровергло слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине.



Фото: DW

«У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции», — заявил в среду, 11 декабря, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, позиция Германии остается ясной. «Мы призываем российскую сторону к сотрудничеству (в вопросе расследования берлинского убийства. — Прим. ред.) и просим предоставить нам информацию, имеющуюся в распоряжении России», — подчеркнул он. «Мы четко выразили наши ожидания на разных уровнях и ждем теперь, проявит ли российская сторона готовность к сотрудничеству», — добавил Зайберт.

Путин прокомментировал берлинское убийство

Владимир Путин впервые прокомментировал берлинское убийство 10 декабря на пресс-конференции в Париже, где проходил саммит в «нормандском формате» по вопросу конфликта на Донбассе. При этом президент РФ заявил, что российская сторона неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не нашла «взаимопонимания» у немецких коллег. Он также отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что «это бандитская среда и там может произойти все что угодно».

Высылку российских дипломатов Путин назвал «некорректной», заявив, что «неписаные законы» требуют принятия зеркальных мер. «Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все», — заявил Путин, отметив, что «не думает», что в российско-германских отношениях из-за этого события должен возникнуть какой-то кризис.

Убийство чеченца в Берлине

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время Второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям.

Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов — на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. В начале декабря Германия обвинила Москву в том, что она недостаточно сотрудничает в расследовании этого преступления и в связи с этим выслала двух российских дипломатов.