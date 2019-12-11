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Словакия приготовилась к газовому кризису на фоне споров Москвы и Киева

11.12.2019 23:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр экономики Словакии Петер Жига предупредил, что в январе 2020 года существует угроза прекращения поставок газа в Словакию из России через Украину и существует риск кризиса, аналогичного тому, что был в 2009 году. Об этом он заявил в среду после заседания правительства, сообщает Novinky.cz.


Фото: pixabay.com

По словам министра, Словакия начала готовиться к новому кризису. «У нас будет встреча с представителями компетентных учреждений 16 декабря», — сообщил министр, уточнив, что на встрече будут присутствовать в том числе представители Министерства экономики и словацкой газовой промышленности.

Жига отметил, что после встречи «нормандской четверки» не похоже, что новый контракт на поставку газа будет успешно заключен или что существующий будет продлен. «Сейчас я чувствую, что мы ближе к кризису, то есть россияне прекратят транзит газа через Украину, и нам придется использовать все меры, над которыми мы работаем в течение 10 лет. Нам придется обеспечивать поставки газа для словацких домохозяйств и словацких предприятий», — сказал министр.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу, заключенный в 2009 году, истекает в конце этого года. Киев и Москва пока не договорились о дальнейшей судьбе транзита. «Газпром» предлагает продлить контракт или заключить новый сроком на один год, а одним из условий ставится взаимный отказ от претензий в арбитраже. Украинская сторона настаивает на изменении условий контракта: Киев предлагал заключить контракт по европейским правилам, с новым оператором газотранспортных систем (ГТС), соответствующую компанию выделят из структуры «Нафтогаза». Параллельно украинская сторона настаивает на выплате российской стороной $ 3 млрд компенсации, которую ей присудил Стокгольмский арбитраж, деньгами или газом.

Тема обсуждалась на этой неделе в рамках саммита «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров заявил, что вопрос о выплате $ 3 млрд удалось снять. «Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — сказал он. В Кремле полагают, что считать газовый вопрос решенным преждевременно. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что у «Газпрома» осталось еще несколько нестандартных козырей и что «праздновать победу точно рано».

 
 
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Жига отметил, что после встречи «нормандской четверки» не похоже, что новый контракт на поставку газа будет успешно заключен или что существующий будет продлен....
 
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