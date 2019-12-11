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Forbes назвал самых влиятельных женщин мира. И вы знаете, кто опять на первом месте

12.12.2019 17:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канцлер Германии Ангела Меркель стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes. Она занимает первую строчку рейтинга с 2011 года.


Фото: Reuters

На втором месте — глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, на третьем — спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси.


Нэнси Пелоси. Фото: Reuters

Меркель 65 лет, она занимает пост канцлера Германии с 2005 года. После ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании она единственная женщина-лидер страны из G20. Меркель говорила, что не планирует участвовать в выборах федерального канцлера в 2021 году. Ее преемником на посту лидера немецкого Христианско-демократического союза стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.


Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

23 женщины из топ-100 попали в рейтинг впервые, среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (4-е место), глава Walmart Джудит Маккена (21), Рианна (61), а также 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг (100-е место), которая в этом году стала человеком года по версии Time.

 
 
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