|
Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
13.12.2019 16:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о готовности "сто раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Крым". Об этом передает корреспондент РБК.
«Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять минские договоренности», — заявил Песков.
Обсуждая в эфире телеканала «1+1» «нормандский» саммит, Зеленский рассказал, что пожал руку Путину и готов сделать это "еще десять раз, если Украине вернут Донбасс". «Готов на такие вещи только ради результата», — пояснил он.
В том же эфире президент Украины заявил, что необходимо изменить минские соглашения, в частности пункт о передаче Киеву границы с Россией на Донбассе после проведения там местных выборов. Зеленский уточнил, что с момента подписания соглашений прошло четыре года и что у нынешней украинской власти позиция изменилась.
После саммита в Париже, где Зеленский и Путин провели первые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о готовности «сто раз» пожать руку российскому президенту,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)