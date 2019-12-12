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Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

13.12.2019 16:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о готовности "сто раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Крым". Об этом передает корреспондент РБК.


Фото: Reuters

«Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять минские договоренности», — заявил Песков.

Обсуждая в эфире телеканала «1+1» «нормандский» саммит, Зеленский рассказал, что пожал руку Путину и готов сделать это "еще десять раз, если Украине вернут Донбасс". «Готов на такие вещи только ради результата», — пояснил он.

В том же эфире президент Украины заявил, что необходимо изменить минские соглашения, в частности пункт о передаче Киеву границы с Россией на Донбассе после проведения там местных выборов. Зеленский уточнил, что с момента подписания соглашений прошло четыре года и что у нынешней украинской власти позиция изменилась.

После саммита в Париже, где Зеленский и Путин провели первые личные переговоры, украинский президент также отмечал, что его российский коллега скрупулезно разбирает каждый вопрос «на детали». По словам Зеленского, он «другой человек: раз-раз и договорились», у Путина же иная «природная биомеханика».

 
 
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о готовности «сто раз» пожать руку российскому президенту,...
 
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