Лидеры ЕС договорились довести парниковые выбросы до нуля к 2050 году. Но Польше можно позже

Источник материала: Tut.by

На встрече в Брюсселе лидеры стран Европейского союза договорились достичь нулевого баланса углеродных выбросов в атмосферу к 2050 году. Из соглашения пока исключена Польша, чья экономика сильно зависит от угля.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Президент Европейского совета Шарль Мишель признал, что некоторым странам и регионам труднее адаптироваться к принятому решению. По его словам, ЕС продолжит убеждать Польшу поддержать сделку.

Некоторые восточноевропейские государства хотели получить финансовые и ряд других гарантий, прежде чем согласиться с решением ЕС о сокращении чистого объема выбросов парниковых газов до нуля.

Чехия и Венгрия согласились участвовать только после получения заверений в том, что в окончательном варианте соглашения будет учтен вариант использования атомной энергии.

Встреча лидеров ЕС состоялась в тот момент, когда в Мадриде близились к завершению переговоры стран ООН об изменении климата.

Существуют опасения, что окончательная редакция заявления о стремлении к нулевым выбросам может быть смягчена, а основное решение отложено до следующей встречи в Глазго в конце 2020 года.

Что решили в Брюсселе?

После 10-часового обсуждения на саммите было принято совместное заявление, в котором говорится, что Европейский совет одобряет цель сделать Евросоюз углеродно-нейтральным к 2050 году.

Концепция климатической нейтральности в экологической политике означает, что выбросы парниковых газов в атмосферу государством или предприятием равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды.

В соглашении не названа Польша, но указано, что «одно государство-член на данном этапе не может взять на себя обязательство по выполнению этого показателя». Европейский совет вернется к этому вопросу в июне следующего года.

В заявлении прописано право каждой страны-участницы на принятие собственных решений в части производства энергии, в том числе использование ядерной энергии как части национальной энергетической системы.

Шарль Мишель признал, что для некоторых стран-участниц реализация соглашения будет сложной.

«Мы приняли это решение с учетом многих проблем разных стран, потому что мы знаем, что важно учитывать разные национальные условия и стартовые позиции», — сказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что переговоры были трудными, и приветствовал исключение Польши из соглашения.

«Это правило, которое должно быть включено и в законодательный процесс, — что Польша будет двигаться к климатической нейтральности в своем собственном темпе», — сказал он.

Великобритания не принимала участия в саммите и должна покинуть Европейский союз в конце января. Однако в июне этого года правительство обнародовало сходные планы по сокращению выбросов парниковых газов в Великобритании до нуля к 2050 году.

Такое обещание предполагает полный запрет автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2050 года.

Каков план ЕС?

Европейское зеленое соглашение включает в себя:

так называемый механизм справедливого перехода (стоимостью 100 млрд евро), призванный помочь странам, все еще сильно зависящим от ископаемого топлива и углеродоемких процессов, перейти за возобновляемые источники энергии;

предложения по снижению выбросов парниковых газов до 50% от уровня 1990 года или даже ниже к 2030 году — вместо текущей цели в 40%;

принятие закона, в котором будет прописано достижение ЕС к 2050 году «климатической нейтральности»;

план по содействию переработке отходов и стратегия «от фермы до вилки потребителя», направленная на повышение устойчивости производства и распределения продуктов питания.

Что такое климатическая нейтральность?

Климатическая нейтральность предполагает уравновешивание выбросов путем удаления из атмосферы парниковых газов.

Тепловые выбросы, создаваемые автомобилями и электростанциями, нейтрализуются путем удаления парниковых газов из воздуха путем посадки новых лесов или с помощью технологий улавливания углерода.