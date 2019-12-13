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Лидеры ЕС договорились довести парниковые выбросы до нуля к 2050 году. Но Польше можно позже
13.12.2019 23:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На встрече в Брюсселе лидеры стран Европейского союза договорились достичь нулевого баланса углеродных выбросов в атмосферу к 2050 году. Из соглашения пока исключена Польша, чья экономика сильно зависит от угля.
Президент Европейского совета Шарль Мишель признал, что некоторым странам и регионам труднее адаптироваться к принятому решению. По его словам, ЕС продолжит убеждать Польшу поддержать сделку.
Некоторые восточноевропейские государства хотели получить финансовые и ряд других гарантий, прежде чем согласиться с решением ЕС о сокращении чистого объема выбросов парниковых газов до нуля.
Чехия и Венгрия согласились участвовать только после получения заверений в том, что в окончательном варианте соглашения будет учтен вариант использования атомной энергии.
Встреча лидеров ЕС состоялась в тот момент, когда в Мадриде близились к завершению переговоры стран ООН об изменении климата.
Существуют опасения, что окончательная редакция заявления о стремлении к нулевым выбросам может быть смягчена, а основное решение отложено до следующей встречи в Глазго в конце 2020 года.
Что решили в Брюсселе?
После 10-часового обсуждения на саммите было принято совместное заявление, в котором говорится, что Европейский совет одобряет цель сделать Евросоюз углеродно-нейтральным к 2050 году.
Концепция климатической нейтральности в экологической политике означает, что выбросы парниковых газов в атмосферу государством или предприятием равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды.
В соглашении не названа Польша, но указано, что «одно государство-член на данном этапе не может взять на себя обязательство по выполнению этого показателя». Европейский совет вернется к этому вопросу в июне следующего года.
В заявлении прописано право каждой страны-участницы на принятие собственных решений в части производства энергии, в том числе использование ядерной энергии как части национальной энергетической системы.
Шарль Мишель признал, что для некоторых стран-участниц реализация соглашения будет сложной.
«Мы приняли это решение с учетом многих проблем разных стран, потому что мы знаем, что важно учитывать разные национальные условия и стартовые позиции», — сказал он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что переговоры были трудными, и приветствовал исключение Польши из соглашения.
«Это правило, которое должно быть включено и в законодательный процесс, — что Польша будет двигаться к климатической нейтральности в своем собственном темпе», — сказал он.
Великобритания не принимала участия в саммите и должна покинуть Европейский союз в конце января. Однако в июне этого года правительство обнародовало сходные планы по сокращению выбросов парниковых газов в Великобритании до нуля к 2050 году.
Такое обещание предполагает полный запрет автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2050 года.
Каков план ЕС?
Европейское зеленое соглашение включает в себя:
Что такое климатическая нейтральность?
Климатическая нейтральность предполагает уравновешивание выбросов путем удаления из атмосферы парниковых газов.
Тепловые выбросы, создаваемые автомобилями и электростанциями, нейтрализуются путем удаления парниковых газов из воздуха путем посадки новых лесов или с помощью технологий улавливания углерода.
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Президент Европейского совета Шарль Мишель признал, что некоторым странам и регионам труднее адаптироваться к принятому решению. По его словам, ЕС продолжит...
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