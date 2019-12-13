ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидеры ЕС договорились довести парниковые выбросы до нуля к 2050 году. Но Польше можно позже

13.12.2019 23:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На встрече в Брюсселе лидеры стран Европейского союза договорились достичь нулевого баланса углеродных выбросов в атмосферу к 2050 году. Из соглашения пока исключена Польша, чья экономика сильно зависит от угля.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Президент Европейского совета Шарль Мишель признал, что некоторым странам и регионам труднее адаптироваться к принятому решению. По его словам, ЕС продолжит убеждать Польшу поддержать сделку.

Некоторые восточноевропейские государства хотели получить финансовые и ряд других гарантий, прежде чем согласиться с решением ЕС о сокращении чистого объема выбросов парниковых газов до нуля.

Чехия и Венгрия согласились участвовать только после получения заверений в том, что в окончательном варианте соглашения будет учтен вариант использования атомной энергии.

Встреча лидеров ЕС состоялась в тот момент, когда в Мадриде близились к завершению переговоры стран ООН об изменении климата.

Существуют опасения, что окончательная редакция заявления о стремлении к нулевым выбросам может быть смягчена, а основное решение отложено до следующей встречи в Глазго в конце 2020 года.

Что решили в Брюсселе?

После 10-часового обсуждения на саммите было принято совместное заявление, в котором говорится, что Европейский совет одобряет цель сделать Евросоюз углеродно-нейтральным к 2050 году.

Концепция климатической нейтральности в экологической политике означает, что выбросы парниковых газов в атмосферу государством или предприятием равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды.

В соглашении не названа Польша, но указано, что «одно государство-член на данном этапе не может взять на себя обязательство по выполнению этого показателя». Европейский совет вернется к этому вопросу в июне следующего года.

В заявлении прописано право каждой страны-участницы на принятие собственных решений в части производства энергии, в том числе использование ядерной энергии как части национальной энергетической системы.

Шарль Мишель признал, что для некоторых стран-участниц реализация соглашения будет сложной.

«Мы приняли это решение с учетом многих проблем разных стран, потому что мы знаем, что важно учитывать разные национальные условия и стартовые позиции», — сказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что переговоры были трудными, и приветствовал исключение Польши из соглашения.

«Это правило, которое должно быть включено и в законодательный процесс, — что Польша будет двигаться к климатической нейтральности в своем собственном темпе», — сказал он.

Великобритания не принимала участия в саммите и должна покинуть Европейский союз в конце января. Однако в июне этого года правительство обнародовало сходные планы по сокращению выбросов парниковых газов в Великобритании до нуля к 2050 году.

Такое обещание предполагает полный запрет автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2050 года.

Каков план ЕС?

Европейское зеленое соглашение включает в себя:

  • так называемый механизм справедливого перехода (стоимостью 100 млрд евро), призванный помочь странам, все еще сильно зависящим от ископаемого топлива и углеродоемких процессов, перейти за возобновляемые источники энергии;
  • предложения по снижению выбросов парниковых газов до 50% от уровня 1990 года или даже ниже к 2030 году — вместо текущей цели в 40%;
  • принятие закона, в котором будет прописано достижение ЕС к 2050 году «климатической нейтральности»;
  • план по содействию переработке отходов и стратегия «от фермы до вилки потребителя», направленная на повышение устойчивости производства и распределения продуктов питания.

Что такое климатическая нейтральность?

Климатическая нейтральность предполагает уравновешивание выбросов путем удаления из атмосферы парниковых газов.

Тепловые выбросы, создаваемые автомобилями и электростанциями, нейтрализуются путем удаления парниковых газов из воздуха путем посадки новых лесов или с помощью технологий улавливания углерода.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Европейского совета Шарль Мишель признал, что некоторым странам и регионам труднее адаптироваться к принятому решению. По его словам, ЕС продолжит...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Стамбуле родственники ищут пропавшую 15-летнюю белоруску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика