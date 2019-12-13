В России в каждой четвертой школе отказались от мобильников на уроках

Источник материала: Tut.by

Почти каждая четвертая школа в России ограничила использование мобильных телефонов на уроках. Об этом «Российской газете» рассказала глава министерства просвещения Ольга Васильева. Именно это ведомство рекомендовало школам ограничить использование мобильников на занятиях.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Yura Fresh / unsplash.com



«У нас уже есть конкретные цифры: 10 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков. Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область — сто процентов школ», — рассказала Ольга Васильева.

Министр также сообщила, что в Свердловской, Кемеровской и Магаданской областях, а также в Удмуртии и Пермском крае рекомендации выполнили более половины школ.

Перед началом нового учебного года российские школы получили методические рекомендации по ограничению использования мобильников на занятиях. В министерстве просвещения тогда поясняли, что предложения по ограничению использования мобильников на уроках подготовили на основе анализа международного опыта. Кроме того, опрос показал, что новые меры поддержали 90% учителей, 89% родителей и 61% учащихся.