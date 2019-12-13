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В России в каждой четвертой школе отказались от мобильников на уроках
14.12.2019 10:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Почти каждая четвертая школа в России ограничила использование мобильных телефонов на уроках. Об этом «Российской газете»
Министр также сообщила, что в Свердловской, Кемеровской и Магаданской областях, а также в Удмуртии и Пермском крае рекомендации выполнили более половины школ.
Перед началом нового учебного года российские школы получили методические рекомендации по ограничению использования мобильников на занятиях. В министерстве просвещения тогда поясняли, что предложения по ограничению использования мобильников на уроках подготовили на основе анализа международного опыта. Кроме того, опрос показал, что новые меры поддержали 90% учителей, 89% родителей и 61% учащихся.
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Перед началом нового учебного года российские школы получили методические рекомендации по ограничению использования мобильников на занятиях.
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