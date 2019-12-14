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Белый дом ограничил доступ чиновников к телефонным переговорам Трампа

14.12.2019 21:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация президента США Дональда Трампа сократила число чиновников, которые могут слушать телефонные разговоры президента с лидерами других стран. Об этом сообщил вечером в пятницу, 13 декабря, телеканал CNN со ссылкой на ряд источников в Белом доме. Теперь вместе с Трампом во время его телефонных переговоров могут находиться лишь те его высокопоставленные помощники, которых назначил сам президент.


Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

В их число входят, в частности, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен, его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, а также и. о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни и его заместитель Роб Блэр, говорится в публикации. Это решение принято, чтобы пресекать утечку информации и устранить разногласия внутри Белого дома, пояснили собеседники CNN.

Транскрипции телефонных переговоров Трампа теперь тоже будут доступны еще меньшему числу сотрудников администрации. Ограничение доступа к переговорам Трампа позволит создать узкий круг тех, кто лояльно относится ко всем решениям, влияющим на внешнюю политику США, считают опрошенные CNN эксперты.

Скандал из-за переговоров Трампа с Зеленским

Один из чиновников Белого дома назвал новое ограничение «правилом Виндмана» — по имени сотрудника Совета по национальной безопасности и эксперта по Украине и РФ Александра Виндмана. Тот присутствовал при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, из-за которого разгорелся скандал, грозящий обернуться импичментом президента США. Дональда Трампа подозревают в попытке вынудить Зеленского начать расследование против вероятного соперника Трампа на президентских выборах в США Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 миллионов долларов.

 
 
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На телефонных разговорах президента США с лидерами других стран теперь может присутствовать только узкий круг лиц, сообщает CNN. Это решение призвано остановить...
 
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