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Китай и США приостановили торговую войну. Победа или капитуляция Дональда Трампа?
15.12.2019 09:23 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США и Китай договорились о перемирии в торговой войне, которая за полтора года нанесла мировой экономике ущерб на сотни миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп счел промежуточную мини-сделку триумфом, его противники — капитуляцией.
Китайцы многозначительно промолчали.
Соглашение объявлено, но не подписано — стороны надеются сделать это в январе. Подобные сделки между Трампом и Китаем не раз срывались в последний момент.
Конкретные
Мини-сделка призвана таким образом сократить гигантский дефицит торговли США с Китаем, смягчив одну из причин конфликта. Однако главные спорные вопросы остались неразрешенными.
Китай взял на себя лишь туманные обязательства в части защиты интеллектуальной собственности, отказа от манипулирования валютным курсом и либерализации рынка финансовых услуг. Ключевые проблемы — кража американских технологий и субсидии Пекина китайским компаниям — остались за рамками.
Это гарантирует продолжение торговой войны. Наряду с импичментом она станет фоном избирательной кампании Трампа, который рассчитывает переизбраться на второй президентский срок в ноябре 2020 года.
Условия перемирия
Трамп после прихода к власти развязал торговые войны со всеми ключевыми партнерами США: соседями в Северной Америке, Евросоюзом и Китаем. Они уже
Перемирие на китайском фронте Трамп приветствовал серией триумфальных твитов.
«Мы договорились об очень крупной Первой Фазе Сделки с Китаем, — написал Трамп. — Мы начнем переговоры о Второй Фазе Сделки немедленно, не дожидаясь выборов 2020 года. Это прекрасная сделка для всех. Спасибо!»
В ответ на уступки Пекина Трамп отказался от угрозы повысить с 15 декабря пошлины на китайский импорт объемом 160 млрд долларов в год. Кроме того, США пообещали снизить вдвое 15-процентные пошлины на 120 млрд китайских товаров.
Тариф в 25% на 250 млрд долларов импорта останется в силе.
Трамп сказал, что из 200 млрд долларов Китай потратит половину (по 50 млрд в год) на покупку сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, дружно голосующих за него на выборах. Они больше других страдают от ответных китайских пошлин, и пусть он компенсирует им убытки субсидиями из бюджета, фермеры жалуются, что теряют рынки сбыта, на завоевание которых уходят годы.
Китайцы подтвердили, что готовы увеличить закупки пшеницы, риса и кукурузы, но дали понять, что не собираются переплачивать: только по текущим мировым ценам, только когда им нужно, а если найдут дешевле — не обессудьте. Никаких твердых контрактных обязательств они на себя не брали, и китайские чиновники отказываются называть любые цифры.
Оценку в 50 млрд в год Трамп озвучивал в октябре перед фермерами. Тогда сделка только готовилась. Сейчас она согласована, и Трамп настаивает, что добился своего. Однако даже его подчиненные признают, что президент чересчур оптимистичен.
До начала торговой войны Китай покупал у США сельскохозяйственной продукции на 24 млрд долларов в год. В рамках оговоренной сейчас «первой фазы» торговой сделки он согласился увеличить закупки на 16 млрд долларов в год по сравнению с этой цифрой, сказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, которого цитирует «Рейтер».
Выходит по 40 млрд в год. Лайтхайзер, один из идеологов жесткой торговой политики США, добавил, что Китай пообещал очень постараться потратить еще 5 млрд в год. Получается 45 млрд при самом лучшем раскладе. Никак не 50.
«Безоговорочная капитуляция»
Но даже если 50 млрд материализуются, США лишь компенсируют часть потерь от торговой войны, но не приблизятся к главной цели — получить выгоду, упрекают Трампа его политические противники из лагеря демократов. Они в целом приветствуют протекционизм и противостояние с Китаем, но считают, что у Трампа нет ни стратегии, ни умения, чтобы перевести войну из оборонительной в наступательную.
«Сделка с Китаем выглядит как безоговорочная капитуляция, как мы и думали, — написал сенатор-демократ Крис Мерфи. — Америка лишилась 300 тыс. рабочих мест из-за торговой войны, а взамен Китай в этой „сделке“ взял на себя НОЛЬ твердых обязательств провести структурные реформы. Полный провал».
Сенатор
«Выходит, наши потери/расходы — $ 39 млрд. Доходы — $ 29 млрд. Отличный результат!» — иронизирует сенатор.
Демократы могут критиковать тактику и командование затеянного республиканцами сражения, однако они не ставят под сомнение его цели: устранить перекосы в торговле с Китаем, заставить Пекин уравнять правила игры на своем гигантском внутреннем рынке и противостоять краже интеллектуальной собственности.
Без этого США потеряют технологическое и экономическое превосходство в мире, уверены обе стороны, что гарантирует продолжение конфликта при любом исходе президентских выборов 2020 года. Как
«Будет очень тяжело»
Мини-сделка «первой фазы» дала передышку, но ничего не изменила в большой картине торговой войны, поскольку оставила за бортом главные спорные вопросы. Для их решения Вашингтону придется добиться от Китая структурных перемен, без которых «вторая фаза» сделки и победоносное окончание войны невозможны.
Китай несет убытки, его экономика тормозит. Однако до сих пор он не сделал ни одной серьезной уступки и демонстрировал готовность терпеть. Мало кто верит, что в свете возможной смены власти в США Пекин затеет масштабную перестройку в угоду Трампу. Белый дом признает, что путь от перемирия к миру будет трудным.
«Будет очень тяжело, — описал следующую стадию переговоров с Китаем американский торговый представитель Лайтхайзер. — У нас разные системы. Придется искать способ интегрировать эти системы так, чтобы США получали больше выгоды, чем сейчас».
Хрупкими остаются не только надежды на будущий мир, но и текущее перемирие в этой торговой войне, полагает бывший советник Госдепа Чарльз Идел из Сиднейского университета.
«При любом исходе напряженность между Китаем и США вряд ли спадет, —
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Президент США Дональд Трамп счел промежуточную мини-сделку триумфом, его противники - капитуляцией.
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