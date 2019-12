Китай и США приостановили торговую войну. Победа или капитуляция Дональда Трампа?

Источник материала: Tut.by

США и Китай договорились о перемирии в торговой войне, которая за полтора года нанесла мировой экономике ущерб на сотни миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп счел промежуточную мини-сделку триумфом, его противники — капитуляцией.

Китайцы многозначительно промолчали.

Соглашение объявлено, но не подписано — стороны надеются сделать это в январе. Подобные сделки между Трампом и Китаем не раз срывались в последний момент.

Конкретные условия перемирия известны только со слов американцев. Они утверждают, что Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг в ближайшие два года на 200 млрд долларов по сравнению с довоенным уровнем 2017 года. В ответ США снизят часть пошлин на китайский импорт и откажутся от введения новых с 15 декабря.

Мини-сделка призвана таким образом сократить гигантский дефицит торговли США с Китаем, смягчив одну из причин конфликта. Однако главные спорные вопросы остались неразрешенными.

Китай взял на себя лишь туманные обязательства в части защиты интеллектуальной собственности, отказа от манипулирования валютным курсом и либерализации рынка финансовых услуг. Ключевые проблемы — кража американских технологий и субсидии Пекина китайским компаниям — остались за рамками.

Это гарантирует продолжение торговой войны. Наряду с импичментом она станет фоном избирательной кампании Трампа, который рассчитывает переизбраться на второй президентский срок в ноябре 2020 года.

Трамп после прихода к власти развязал торговые войны со всеми ключевыми партнерами США: соседями в Северной Америке, Евросоюзом и Китаем. Они уже обошлись миру в 700 млрд долларов , подсчитал Международный валютный фонд.

Перемирие на китайском фронте Трамп приветствовал серией триумфальных твитов.

…The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!