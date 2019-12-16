|
Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против российских газопроводов
17.12.2019 21:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сенат США большинством голосов принял проект оборонного бюджета США на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, сообщает
В проект оборонного бюджета включили санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». По мнению американских законодателей, эта мера поможет обеспечить энергобезопасность Европы.
Также в проект бюджета включили несколько других мер «по сдерживанию агрессии» России. В частности, это помощь Украине, в том числе поставки летального оружия, а также запрет на передачу Турции американских истребителей F-35 — его ввели из-за того, что Турция купила у России ЗРК С-400 «Триумф».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В проект оборонного бюджета включили санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)