|
Возле Верховной рады произошли столкновения силовиков и протестующих. Ситуацию оценил Зеленский
17.12.2019 22:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 17 декабря возле здания Верховной рады Украины в Киеве произошли столкновения с полицией. Пострадали 17 силовиков, 26 человек задержаны.
Митингующие пришли к зданию Рады из-за законопроекта о рынке земель, который предполагает отмену действующего 18 лет моратория на продажу сельскохозяйственных угодий. Президент страны и его партия «Слуга народа» поддерживают законопроект, оппозиция выступает против.
Протестующие пытались установить палатки у здания правительства. Силовики не дали этого сделать. Тогда кто-то распылил перцовый газ. Начались столкновения.
— Часть людей, которая провоцировала полицию, бросала камни, наносила удары заготовленными предметами, — было задержано 26 человек. Они находятся в районном управлении, анализируются все данные, которые у нас есть: видео, информация от свидетелей. Пострадали в настоящее время 17 полицейских, — рассказал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала
Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Сопротивление работнику полиции).
В итоге заседание Рады во вторник не состоялось. Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
— На митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе. Власти, как и обещали, вносят между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 17 декабря возле здания Верховной рады Украины в Киеве произошли столкновения с полицией. Пострадали 17 силовиков, 26 человек задержаны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)