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Возле Верховной рады произошли столкновения силовиков и протестующих. Ситуацию оценил Зеленский

17.12.2019 22:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 17 декабря возле здания Верховной рады Украины в Киеве произошли столкновения с полицией. Пострадали 17 силовиков, 26 человек задержаны.


Акция протеста возле здания Верховной рады в Киеве. Украина, 17 декабря 2019 года. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Митингующие пришли к зданию Рады из-за законопроекта о рынке земель, который предполагает отмену действующего 18 лет моратория на продажу сельскохозяйственных угодий. Президент страны и его партия «Слуга народа» поддерживают законопроект, оппозиция выступает против.


Фото: Reuters

Протестующие пытались установить палатки у здания правительства. Силовики не дали этого сделать. Тогда кто-то распылил перцовый газ. Начались столкновения.


Попытка установить палатки у здания Рады. Украина, 17 декабря 2019 года. Фото: Reuters

Фото: Reuters

Полицейские не дали установить палатки протестующим. Украина, 17 декабря 2019 года. Фото: Reuters

— Часть людей, которая провоцировала полицию, бросала камни, наносила удары заготовленными предметами, — было задержано 26 человек. Они находятся в районном управлении, анализируются все данные, которые у нас есть: видео, информация от свидетелей. Пострадали в настоящее время 17 полицейских, — рассказал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина».


Акция протеста возле здания Верховной рады в Киеве. Украина, 17 декабря 2019 года. Фото: Reuters

Силовики задержали одного из участников акции. Украина, 17 декабря 2019 года. Фото: Reuters

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Сопротивление работнику полиции).


Задержание протестующих. Украина, 17 декабря 2019 года. Фото: Reuters

Акция протеста возле здания Верховной рады в Киеве. Украина, 17 декабря 2019 года. Фото: Reuters

В итоге заседание Рады во вторник не состоялось. Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

— На митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе. Власти, как и обещали, вносят между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям, — написал Зеленский в соцсетях.

 
 
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Днем 17 декабря возле здания Верховной рады Украины в Киеве произошли столкновения с полицией. Пострадали 17 силовиков, 26 человек задержаны.
 
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