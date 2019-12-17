ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Австралия пережила самый сухой год за 100 лет и самый жаркий день за всю историю наблюдений

18.12.2019 11:57 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В некоторых районах Австралии температура поднялась до 45 °C. Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января 2013 года. Тогда столбик термометра был на отметке 40,3°C.


Фото: Reuters

По мнению метеорологов, жара связана с изменением климата над Индийским океаном: в его западной части у берегов Африки чаще идут дожди и чаще случаются наводнения, а в Юго-Восточной Азии и Австралии наступает засуха.

Потепление климата на территории континента фиксируется с 1950 года. Метеорологи считают, что это часть глобального потепления. Кроме того, Австралия является одним из лидеров по выбросу углекислого газа на душу населения, так как до сих пор использует ископаемое топливо для выработки электроэнергии.

2019 год стал для Австралии самым сухим годом за последние 100 лет. В ноябре премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс ввел чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, которые начались в сентябре.

В Сиднее 12 ноября был объявлен «катастрофический» уровень пожароопасности. Власти страны закрыли около 500 школ, а больше 400 тысяч человек предупредили о возможной эвакуации.

Последний раз столь крупные пожары на территории Австралии были в 2009 году. Тогда погибли 173 человека, 414 получили ранения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2019 год стал для Австралии самым сухим годом за последние 100 лет. В ноябре премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс ввел чрезвычайное положение из-за...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Из-за коррупции и за «умственную неполноценность». Кому из президентов и за что объявляли импичмент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика