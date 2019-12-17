|
Австралия пережила самый сухой год за 100 лет и самый жаркий день за всю историю наблюдений
18.12.2019 11:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В некоторых районах Австралии температура поднялась до 45 °C. Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января 2013 года. Тогда столбик термометра был на отметке 40,3°C.
По мнению метеорологов, жара связана с изменением климата над Индийским океаном: в его западной части у берегов Африки чаще идут дожди и чаще случаются наводнения, а в Юго-Восточной Азии и Австралии наступает засуха.
Потепление климата на территории континента фиксируется с 1950 года. Метеорологи считают, что это часть глобального потепления. Кроме того, Австралия
2019 год стал для Австралии самым сухим годом за последние 100 лет. В ноябре премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс ввел чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, которые начались в сентябре.
В Сиднее 12 ноября был объявлен
Последний раз столь крупные пожары на территории Австралии были в 2009 году. Тогда погибли 173 человека, 414 получили ранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2019 год стал для Австралии самым сухим годом за последние 100 лет. В ноябре премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс ввел чрезвычайное положение из-за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)