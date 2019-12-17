Австралия пережила самый сухой год за 100 лет и самый жаркий день за всю историю наблюдений

Источник материала: Tut.by

В некоторых районах Австралии температура поднялась до 45 °C. Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января 2013 года. Тогда столбик термометра был на отметке 40,3°C.



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По мнению метеорологов, жара связана с изменением климата над Индийским океаном: в его западной части у берегов Африки чаще идут дожди и чаще случаются наводнения, а в Юго-Восточной Азии и Австралии наступает засуха.

Потепление климата на территории континента фиксируется с 1950 года. Метеорологи считают, что это часть глобального потепления. Кроме того, Австралия является одним из лидеров по выбросу углекислого газа на душу населения, так как до сих пор использует ископаемое топливо для выработки электроэнергии.

2019 год стал для Австралии самым сухим годом за последние 100 лет. В ноябре премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс ввел чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, которые начались в сентябре.

В Сиднее 12 ноября был объявлен «катастрофический» уровень пожароопасности . Власти страны закрыли около 500 школ, а больше 400 тысяч человек предупредили о возможной эвакуации.

Последний раз столь крупные пожары на территории Австралии были в 2009 году. Тогда погибли 173 человека, 414 получили ранения.