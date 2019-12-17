Из-за коррупции и за «умственную неполноценность». Кому из президентов и за что объявляли импичмент

Источник материала: Tut.by

Противники президента США Дональда Трампа пытаются добиться его импичмента уже два года. Сейчас они уже вышли на финишную прямую, но маловероятно, что нас ждет сенсация: если обвинительное заключение и поддержат в Палате представителей, в которой лидируют демократы, то его вряд ли утвердят в сенате США, где большинство за республиканцами. А пока весь мир гадает, на каком этапе провалится крестовый поход демократов против Трампа, TUT.BY решил вспомнить: в каких странах эта процедура проходила успешно, кто из наших соседей в итоге лишился президента, кто отбивался от этого трижды и как пытались добиться импичмента президента в Беларуси.

Импичмент — это процедура отстранения от должности и привлечения к ответственности высших должностных лиц.

Успешные попытки: из-за коррупции, войны и «умственной неполноценности»

Иран

Абольхасан Банисадр был одним из ближайших соратников аятоллы Хомейни. Вместе с ним он отправился в изгнание из Ирана и вместе с ним вернулся на родину после Исламской революции. В 1980 году Банисадр стал первым президентом Ирана, но фактическая власть была в руках у аятоллы. Даже церемония инаугурации проходила в госпитале, где Хомейни оправлялся после сердечного приступа.



Аятолла Хомейни и Абольхасан Банисадр. Фото: Wikimedia Commons

Поначалу тандем светской и духовной власти работал, но после того как началась Ирано-иракская война, аятолла Хомейни обвинил Абольхасана Банисадра в провалах иранской армии. Через полтора года после его победы на президентских выборах меджлис (парламент. — Прим. TUT.BY) вынес Банисадру импичмент с формулировкой «за деятельность, направленную против исламского духовенства». Опасаясь, что за смещением с поста президента последует и приказ о его ликвидации, Абольхасан Банисадр был вынужден бежать из страны.

Венесуэла

Осенью 2016 года Национальная ассамблея Венесуэлы обвинила президента Николаса Мадуро в «государственном перевороте» и проголосовала за начало процесса импичмента. Но после того как папа римский Франциск I вступился за Мадуро, а президент Венесуэлы выпустил из заключения несколько оппозиционеров, об импичменте забыли. Но в истории страны были и успешные примеры отстранения президентов от должности.

В 1993 году Национальный конгресс (в то время двухпалатный парламент. — Прим. TUT.BY) признал президента Венесуэлы Карлоса Андреса Переса виновным в коррупции, а именно в присвоении 250 млн боливаров из правительственных фондов. Ему объявили импичмент, но Карлос Андрес Перес отказался уйти в отставку. Тогда Национальный конгресс отрешил его от должности, назначил временного президента и дату новых выборов. После того как в Венесуэле дали ход уголовным делам, возбужденным в отношении Переса за коррупцию, он эмигрировал из страны.

Эквадор

В Южной Америке процедура импичмента применяется чаще, чем на каком-либо материке. Убедился в этом в 1997 году и президент Эквадора Абдала Букарам. Национальный конгресс Эквадора подвергнул его импичменту, объявив, что президент не способен руководить государством в силу «умственной неполноценности».



Абдала Букарам. Фото: El Universo

Абдала Букарам, прозванный эквадорцами Эль Локо (в переводе с испанского El Loco — сумасшедший. — Прим. TUT.BY), любил спеть или станцевать во время официальных мероприятий или публичных выступлений по телевидению. Такое поведение посчитали дискредитацией поста главы государства. Кроме того, Букарама обвинили в незаконном «использовании вооруженных сил в личных целях» и коррупции.

После отставки Абдала Букарам получил политическое убежище в Панаме.

Перу

В 2000 году президент Перу Альберто Фухимори, этнический японец, был вынужден бежать из Перу в Японию. Это произошло после массовых акций протеста, вызванных разоблачениями коррупционных схем в партии Фухимори и контрабандой оружия для колумбийских повстанцев. И это не считая других «подвигов» президента Перу, например, насильственной стерилизации почти 300 тысяч перуанских женщин из бедных слоев населения и организации «эскадронов смерти» для борьбы с леворадикальными движениями.

Прибыв в Японию, он запросил политическое убежище и отправил по факсу заявление об отставке с поста президента. Конгресс Перу не принял его добровольную отставку и объявил импичмент, сняв его с поста с потрясающей формулировкой «за стойкую моральную несостоятельность».



Альберто Фухимори во время суда. Лима, Перу, декабрь 2007 года. Фото: Reuters

Фухимори был объявлен в розыск по линии Интерпола, и когда не имеющий дипломатического иммунитета бывший президент Перу приехал в Чили, его арестовали и выдали Лиме. В Перу его судили и приговорили к 25 годам лишения свободы. После 10 лет заключения его выпустили под домашний арест.

Филиппины

В 2000 году нижняя палата парламента Филиппин проголосовала за импичмент бывшему актеру и продюсеру, а в то время — президенту страны Джозефу Эстраде. Поводом для импичмента стали обвинения в многомиллионных взятках от преступных синдикатов за покровительство игорному бизнесу, а также злоупотреблении служебным положением.



Джозеф Эстрада. Фото: Reuters

Но процесс импичмента зашел в тупик, поскольку сторонники Эстрады в сенате (высшая палата парламента Филиппин. — Прим. TUT.BY) блокировали дальнейшие этапы процедуры. Это вызвало массовое протесты в стране, и Эстрада в 2001 году был вынужден уйти в отставку.

Через несколько лет, в 2007 году, его приговорили к пожизненному заключению. Но вскоре Эстраду помиловали, после чего он вернулся к активной политической жизни и был выбран мэром столицы Филиппин — Манилы. В этой должности он пребывает и сейчас.

Индонезия

В 2001 году парламент Индонезии единогласно проголосовал за импичмент президента Вахида Абдуррахмана. Он был избран на этот пост за два года до этого, но этого времени оказалось недостаточно для того, чтобы справиться с экономическими трудностями в стране. Тем более что методы, которые использовал Вахид Абдуррахман, сложно назвать традиционными или прогрессивными. На посту президента новый глава Индонезии, известный как мусульманский богослов с мистическим уклоном, окружил себя четырьмя «советниками» из числа известных эзотериков. Кроме того, став главой государства, Вахид Абдуррахман успел поссориться с самыми различными политическими и религиозными группировками, включая армию. Его попытки остаться у власти не получили поддержки населения страны.

После импичмента остался в Индонезии, где и умер в 2009 году.

Парагвай

Фернандо Луго был епископом католической церкви. Он сложил с себя сан ради политики и в 2008 году стал президентом Парагвая. Через год страну всколыхнул скандал — Луго признался, что, будучи священником, он нарушил целибат с 16-летней девушкой, и в результате этой связи у него есть внебрачный сын. Но импичменту его подвергли не за это.



Фернандо Луго обращается к народу после голосования сената об импичменте. Асунсьон, Парагвай, 22 июня 2012 года. Фото: Reuters

В 2012 году сенат Парагвая вынес решение об импичменте президенту страны Фернандо Луго по обвинению в неподобающем исполнении своих обязанностей, что привело к гибели 17 человек. Сенаторы посчитали, что проводимая Луго земельная реформа привела к столкновениям полиции и крестьян юго-востоке страны, что привело к человеческим жертвам.

Луго остался в Парагвае и дважды становился сенатором.

Бразилия

В Бразилии процедура импичмента заканчивалась уходом президента с поста дважды.

В первый раз, в 1992 году, когда нижняя палата конгресса Бразилии начала процедуру импичмента из-за обвинений в коррупции президента Фернанду Колор ди Мелу. При голосовании 441 голосами за и 38 против он был лишен своего поста. Непосредственно перед голосованием в сенате Фернанду Колор ди Мелу подал в отставку. Тем не менее в сенате все равно провели голосование и завершили процедуру импичмента.

В этой истории примечательно не то, что президента Бразилии обвинили в коррупции (в истории страны это распространенная практика — из трех последних президентов Бразилии один уже осужден, один находится под арестом, а еще один также подвергся импичменту), а то, что это сделал брат Фернанду Колор ди Мелу, Педру Колор. Именно его обвинение в том, что при проведении экономическим реформ правительство действовало в интересах определенных финансовых групп и легло в основу импичмента.

Фернанду Колор ди Мелу остался в Бразилии и даже избирался сенатором в одном из бразильских штатов.

И уже совсем недавно, в 2016 году, благодаря импичменту в отставку ушла президент Бразилии Дилма Русеф.



Дилма Русеф. Фото: Reuters

Ключевым обвинением были бюджетные махинации: подозрения в причастности президента к налоговым нарушениям, нецелевое использование госсредств, а также сокрытие истинного размера дефицита бюджета страны во время ее избирательной кампании в 2014 году.

Дилма Русеф остается в Бразилии и последние три года пытается доказать свою невиновность.

Южная Корея

В конце 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе. Поводом для импичмента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее подруги Чхве Сун Силь, которая использовала свои связи в корыстных целях и даже вмешивалась в государственные дела.



Пак Кын Хе. Фото: Reuters

Пак Кын Хе была отправлена в отставку в результате импичмента и через несколько дней арестована по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу — Чхве Сун Силь. Пак Кын Хе приговорили к 24 годам заключения , ее подруга Чхве Сун Силь получила 20 лет тюрьмы .

А как в Европе?

Как показывает мировая практика, импичмент «умеют, знают, практикуют» и в Южной Америке, и в Азии, и даже на Ближнем Востоке, но крайне редко — Европе.

В 2013 году сенат Чехии вынес президенту Вацлаву Клаусу импичмент за три дня до истечения его полномочий, обвинив его в нарушении Конституции и госизмене. Основным поводом послужила провозглашенная Клаусом амнистия, в результате которой на свободу вышли тысячи осужденных — в основном по экономическим статьям. Конституционный суд Чехии отменил импичмент и оправдал Вацлава Клауса в связи с тем, что он уже покинул свой пост.

В отношении президента Румынии Траяну Бэсеску процедура импичмента возбуждалась дважды. В 2007 году депутаты парламента Румынии объявили ему импичмент из-за нарушения Конституции и проявления «тоталитарных наклонностей». Дело дошло до референдума, в котором, по данным Центрального избирательного бюро Румынии, участвовали немногим более 30% из более 18 миллионов граждан, имеющих право голоса. Из них 74% проголосовали против импичмента.



Траян Бэсеску, май 2014 года. Фото: Reuters

В 2012 году ситуация повторилась. На этот раз на референдуме за импичмент выступили более 87% избирателей. Однако итоги референдума были признаны недействительными из-за явки в 46%, а для того чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны принять участие не менее половины населения, имеющего право голоса. На основании этого Конституционный суд Румынии принял решение о признании референдума об импичменте президенту страны Трояну Бэсеску несостоявшимся.

Но в одном случае процедура импичмента была доведена до логического конца и стала причиной отставки президента.

В 2004 года сейм Литвы (парламент. — Прим. TUT.BY) объявил импичмент президенту Роландасу Паксасу, который пробыл в этой должности чуть более года. Его обвинили в предоставлении гражданства в порядке исключения спонсору его предвыборной кампании, российскому бизнесмену Юрию Борисову, нарушении сохранности гостайны и давлении на принятие решений частными лицами и компаниями. Роландас Паксас был отправлен в отставку с пожизненным запретом избираться президентом, членом сейма, назначаться премьер-министром или членом правительства, а также занимать другие государственные должности.



Роландас Паксас. Фото: Wikimedia Commons

Еще через год расширенная коллегия Верховного суда Литвы признала обвинения в отношении экс-президента страны, на основании которого сейм сместил его с должности, необоснованными, а самого Роландаса Паксаса — полностью невиновным.

Все эти годы Паксас пытался добиться отмены пожизненного запрета, в том числе и через международные инстанции. Его поддержал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Комитет ООН по правам человека, но сейм год за годом отклоняет поправки, которые позволили бы Паксасу избираться на высшие должности.

Три попытки импичмента Ельцина

В отношении первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина процедура импичмента инициировалась трижды.

В конце марта 1993 года Съезд народных депутатов РФ (парламент, сейчас эти функции выполняет Госудама РФ. — Прим. TUT.BY) попытался начать процедуру импичмента в связи с его телеобращением из-за политического кризиса, в котором он заявил о введении в России «особого режима управления». Однако депутаты не собрали необходимые две трети голосов.



Фото: Reuters

Через полгода противостояние Ельцина и Верховного совета (сейчас эти функции у Совета Федерации РФ. — Прим. TUT.BY) во главе с Русланом Хасбулатовым максимально обострились. Ельцин подписал указ о роспуске Верховного совета и Съезда народных депутатов. Верховный совет, в свою очередь, объявил указ конституционным переворотом. Конституционный суд России признал указ основой для отрешения президента от должности, Съезд народных депутатов и Верховный совет приняли постановление о прекращении президентских полномочий Ельцина. Чем все закончилось, помнят многие — вооруженными столкновениями на улицах Москвы, расстрелом Белого дома из танков и гибелью 158 человек.

В 1998 году была предпринята третья попытка импичмента Бориса Ельцина. Она основывалась на пяти обвинениях: распад Советского Союза, расстрел парламента в октябре 1993 года, развязывание войны в Чечне, развал армии и геноцид российского народа. В ходе голосования ни по одному из пунктов обвинения не было набрано две трети голосов депутатов.

Беларусь. Чем все закончилось, вы знаете

В новейшей истории Беларуси также была попытка импичмента Александру Лукашенко. Это произошло в 1996 году, когда президент инициировал референдум, в котором, помимо вопросов про отмену смертной казни и признания 3 июля Днем независимости, был и вопрос и об измении Конституции. Эти поправки, предложенные Лукашенко, существенно расширяли права президента и превращали Беларусь из парламентско-президентской в президентскую республику.

Верховный совет (парламент. — TUT.BY) выступил против. В ответ на указы президента о придании результатам будущего референдума обязательного статуса группа депутатов инициировала дело об импичменте Александра Лукашенко (для начала запуска процедуры требовались подписи 70 депутатов, подписались 72). Конституционный суд решил, что предстоящий референдум может быть только рекомендательным.



Александр Лукашенко, 1996 год. Фото: Reuters

Противостояние президента и Верховного совета достигло критической точки, когда в дело вмешались посредники из Москвы. Вечером 21 ноября в Беларусь прилетели премьер-министр России Виктор Черномырдин, спикер Совета Федерации Егор Строев и спикер Госдумы Геннадий Селезнев.

При посредничестве высших должностных лиц России парламент и президент пришли к компромиссу: дело об импичменте отзывается, референдум будет рекомендательным.

Чем все закончилось, вы знаете.