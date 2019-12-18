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Журналисту Бабченко, «убитому» в Украине, не предоставили вид на жительство в Израиле

18.12.2019 22:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Израиль отказал в виде на жительство журналисту Аркадию Бабченко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.


Аркадий Бабченко. Фото: Reuters

Он уточнил, что перед этим израильские власти запретили ему работать. Некоторые из СМИ написали, что его выдворили из Израиля, но Бабченко пояснил, что пока речь идет лишь об угрозе депортации.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Бабченко покинул Украину.

29 мая 2018 года полиция Киева заявила об убийстве журналиста Аркадия Бабченко. На следующий день стало известно, что убийство было инсценировкой, целью которой было раскрытие попытки убийства журналиста. Участие в инсценировке принял и сам Бабченко. Организатором несостоявшегося покушения в Украине назвали бизнесмена Бориса Германа, он получил 4,5 года тюрьмы. Герман утверждал, что сам сотрудничал с украинской контрразведкой и его действия также были частью инсценировки. Через год после вынесения приговора Германа освободили от отбывания наказания.

 
 
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Он уточнил, что перед этим израильские власти запретили ему работать. Некоторые из СМИ написали, что его выдворили из Израиля, но Бабченко пояснил, что пока речь...
 
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