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Журналисту Бабченко, «убитому» в Украине, не предоставили вид на жительство в Израиле
18.12.2019 22:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Израиль отказал в виде на жительство журналисту Аркадию Бабченко. Об этом он написал на своей странице в
Он уточнил, что перед этим израильские власти запретили ему работать. Некоторые из СМИ написали, что его выдворили из Израиля, но Бабченко пояснил, что пока речь идет лишь об угрозе депортации.
Напомним, в начале ноября стало известно, что Бабченко
29 мая 2018 года полиция Киева заявила об
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Он уточнил, что перед этим израильские власти запретили ему работать. Некоторые из СМИ написали, что его выдворили из Израиля, но Бабченко пояснил, что пока речь...
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