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Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа
19.12.2019 06:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нижняя палата конгресса поддержала обвинения в адрес президента США. Теперь решение о том, будет ли Дональд Трамп смещен с должности, примет сенат.
За импичмент по статье «превышение полномочий» проголосовали 230 конгрессменов, против выступили 197. Три человека (демократ и два республиканца) не приняли участия в голосовании.
Затем конгрессмены поддержали и второй пункт обвинений против президента США по статье «воспрепятствование Конгрессу». «За» проголосовали 229 человек, «против» — 198. На этот раз против импичмента проголосовали трое демократов.
В обоих случаях представители Республиканской партии в полном составе голосовали против.
Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в верхнюю палату парламента — сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности. Эксперты считают, что это маловероятно — большинство в сенате принадлежит республиканцам.
Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, за импичмент которого проголосовала палата представителей. И в случае Джонсона в 1868 году, и в случае Клинтона в 1998 году голосование в сенате было в их пользу, и они остались на своих постах.
Палата представителей Конгресса США
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Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.
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