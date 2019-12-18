Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа

Источник материала: Tut.by

Нижняя палата конгресса поддержала обвинения в адрес президента США. Теперь решение о том, будет ли Дональд Трамп смещен с должности, примет сенат.



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За импичмент по статье «превышение полномочий» проголосовали 230 конгрессменов, против выступили 197. Три человека (демократ и два республиканца) не приняли участия в голосовании.

Затем конгрессмены поддержали и второй пункт обвинений против президента США по статье «воспрепятствование Конгрессу». «За» проголосовали 229 человек, «против» — 198. На этот раз против импичмента проголосовали трое демократов.

В обоих случаях представители Республиканской партии в полном составе голосовали против.

Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в верхнюю палату парламента — сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности. Эксперты считают, что это маловероятно — большинство в сенате принадлежит республиканцам.

Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, за импичмент которого проголосовала палата представителей. И в случае Джонсона в 1868 году, и в случае Клинтона в 1998 году голосование в сенате было в их пользу, и они остались на своих постах.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.