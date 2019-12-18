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Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ: сообщается о жертвах

19.12.2019 18:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После шести часов вечера стали поступать сообщения о стрельбе возле здания ФСБ в Москве. Telegram-каналы сообщают, что неизвестный открыл огонь из автоматического оружия.

В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД Москвы. По предварительным данным есть погибший.

(Будет дополнено)

 
 
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После шести часов вечера стали поступать сообщения о стрельбе возле здания ФСБ в Москве. Telegram-каналы сообщают, что неизвестный открыл огонь из автоматического...
 
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