Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ: сообщается о жертвах

Источник материала: Tut.by

После шести часов вечера стали поступать сообщения о стрельбе возле здания ФСБ в Москве. Telegram-каналы сообщают, что неизвестный открыл огонь из автоматического оружия.

В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД Москвы. По предварительным данным есть погибший.

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