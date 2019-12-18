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Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ: сообщается о жертвах
19.12.2019 18:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После шести часов вечера стали поступать сообщения о стрельбе возле здания ФСБ в Москве. Telegram-каналы сообщают, что неизвестный открыл огонь из автоматического оружия.
В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, пишет
(Будет дополнено)
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После шести часов вечера стали поступать сообщения о стрельбе возле здания ФСБ в Москве. Telegram-каналы сообщают, что неизвестный открыл огонь из автоматического...
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