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Уголовное дело о крушении Ту-154 в Черном море закрыли, постановление о прекращении дела засекретили

19.12.2019 16:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возбужденное после крушения в Черное море Ту-154 Минобороны РФ в 2016 году дело прекращено, сообщил «Интерфаксу» адвокат потерпевших Игорь Трунов.


Обломки потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны России при подъеме на борт судна во время поисковой операции около Сочи, 26 декабря 2016 года. Фото: Reuters

— Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления, — сказал он. По его словам, постановление о прекращении дела составляет государственную тайну.

РИА «Новости» сообщает, что не получило комментарий от Следственного комитета по данному вопросу. По словам адвоката, следователи проверяли версию о вине пилота.

Напомним, по факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

Самолет Ту-154 разбился 25 декабря 2016 года, на нем летели артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии, и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и «Звезды». Всего погибли 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.

 
 
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Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления.
 
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