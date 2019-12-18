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Уголовное дело о крушении Ту-154 в Черном море закрыли, постановление о прекращении дела засекретили
19.12.2019 16:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возбужденное после крушения в Черное море Ту-154 Минобороны РФ в 2016 году дело прекращено, сообщил
— Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления, — сказал он. По его словам, постановление о прекращении дела составляет государственную тайну.
Напомним, по факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).
Самолет Ту-154
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Уголовное дело о крушении Ту-154 в Черном море закрыли, постановление о прекращении дела засекретили
Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления.
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