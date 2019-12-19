Стрельба на Лубянке в Москве: погиб еще один силовик

Источник материала: Tut.by

Количество погибших после стрельбы 19 декабря на Большой Лубянке в Москве растет. Погиб один из раненых сотрудников правоохранительных органов, сообщил Следственный комитет России.



Фото: Следственный комитет России

«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 19 декабря в центре Москвы мужчина открыл стрельбу . Один сотрудник ФСБ был убит, еще четверо пострадали. Сообщалось, что двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Ранения также получил гражданский. СМИ сообщали, что мужчина стрелял из автомата Калашникова. Силовикам удалось его ликвидировать.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

По данным СМИ, имя предполагаемого стрелка — Евгений Манюров , ему было 39 лет.

Он работал в охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Мужчина увлекался стрельбой, занимался 3−4 года. Ночью у него в квартире прошел обыск. По месту жительства стрелка зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.