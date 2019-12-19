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Стрельба на Лубянке в Москве: погиб еще один силовик
20.12.2019 19:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Количество погибших после стрельбы 19 декабря на Большой Лубянке в Москве растет. Погиб один из раненых сотрудников правоохранительных органов, сообщил Следственный комитет России.
«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — говорится в сообщении ведомства.
Вечером 19 декабря в центре Москвы мужчина открыл
Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).
По данным СМИ, имя предполагаемого стрелка —
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Количество погибших после стрельбы 19 декабря на Большой Лубянке в Москве растет. Погиб один из раненых сотрудников правоохранительных органов.
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