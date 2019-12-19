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Россия и Украина в Минске договорились о транзите газа в Европу

20.12.2019 21:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Газпром» и «Нафтогаз» после длительных консультаций в Берлине и Минске договорились об условиях решения арбитражного спора в Стокгольме, объемах и сроках транзита российского газа в Европу через Украину.


Фото: Reuters

Москва и Киев согласовали условия и объемы транзитных поставок газа в Европу в 2020 году по украинской газотранспортной системе, передает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома». Действующий контракт на транзит истекает 31 декабря 2019 года.

РБК направил запрос в «Газпром» и в «Нафтогаз».

Окончательным договоренностям предшествовали несколько раундов консультаций в Брюсселе, Вене, Берлине и Минске. Встреча с участием Еврокомиссии, властей Германии, делегаций Украины и России 19 декабря в Берлине продлилась девять часов. Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович тогда сказал, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. «Договоренность, которая была вчера достигнута, покрывает ключевые положения, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу после 1 января», — заявил журналистам на брифинге 20 декабря представитель пресс-службы ЕК, комментируя итоги встречи в Берлине. (цитаты по «РИА Новости»)

В Минске к переговорам главы «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Александра Новака с украинской стороной присоединился вице-премьер Дмитрий Козак. Параллельно 20 декабря в Петербурге прошла встреча Владимира Путина, первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. «Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета [Украины] получала до $ 3 млрд от транзита [российского газа], в этом году транзитировали где-то 87 млрд кубов, в следующем году, с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту, сложная будет задача: решить так, чтобы это отвечало интересам Украины», — сказал Медведчук (цитата по ТАСС).

«Газпром» по решению Стокгольмского арбитража должен был выплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд. Но компания подала апелляцию на это решение, и слушания должны состояться в феврале 2020 года, что позволяет «Газпрому» рассчитывать на возможность пересмотра результата предыдущей инстанции.

О том, что частью соглашения по газу может стать выплата «Газпромом» $ 3 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, в пятницу сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации, ведущей переговоры с «Нафтогазом Украины» и Еврокомиссией.

На итоговой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража политическим и напомнил, что и у самой Украины есть долг перед Россией в размере $ 3 млрд, возникший в результате вложения части средств Фонда национального благосостояния в украинские ценные бумаги.

Источник, близкий к российскому правительству, пояснял РБК, что обсуждается вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям.

На консультациях в октябре российская делегация предлагала пакетное соглашение с урегулированием всех судебных споров с «Нафтогазом» на общую сумму $ 22 млрд, прямыми поставками газа дешевле цены покупки Украиной у европейских трейдеров и контрактом на год либо продлением действующего на аналогичный срок. Украину не устраивали эти условия. Она предлагала 10-летний транзитный контракт с поставкой не менее 60 млрд куб м газа в год с условием «качай или плати».

 
Теги: Минск
 
 
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Москва и Киев согласовали условия и объемы транзитных поставок газа в Европу в 2020 году по украинской газотранспортной системе, передает ТАСС со ссылкой на...
 
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