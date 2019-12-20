Помощник Зеленского: «Газпром» выплатит Украине 3 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

20 декабря Андрей Ермак, помощник президента Украины, рассказал, что Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом чиновник сообщил в комментарии для «Громадського» .



Фото: Reuters

Помощник президента отметил, что газовый контракт между двумя сторонами будет заключен на выгодных для Украины условиях.

«Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража», — сказал Ермак.

Он также отметил, что выплата состоится деньгами, а не газом.

Ранее источник из российской делегации сообщал о возможной выплате Украине выше указанной суммы.

Напомним, после Минске договорились о транзите газа в Европу">переговоров в Берлине и Минске между Украиной, Россией и Евросоюзом было достигнуто соглашения относительно транзита газа в Европу через Украину.