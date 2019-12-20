Спецназ штурмовал зал суда в Киеве, чтобы вывести из него подозреваемую в убийстве Шеремета

Источник материала: Tut.by

20 декабря должно было пройти судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Заседание не состоялось, а чтобы вывести подозреваемую из зала суда, вызывали спецназ, сообщает «Громадське» .



Фото: hromadske.ua

13 декабря Печерский районный суд города Киева арестовал Юлию Кузьменко до 8 февраля 2020 года. Защита женщины подала апелляцию. Судебное заседание должно было пройти утром 20 декабря, но его перенесли, потому что не явились прокуроры.

Штурм зали Апеляційного суду pic.twitter.com/Bp13lJcmgg — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

Сама подозреваемая и ее сторонники отказались покидать помещение. Зал суда блокировали около 100 человек. Спецназ взял зал суда штурмом.

У залі суду, де так і не відбулося засідання у справі Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Шеремета, спецпризначенці почали штурм. Вранці суд переніс розгляд справи на 24 грудня, але прихильники Кузьменко не покидали зали суду, сподіваючись, що засідання відбудеться pic.twitter.com/K7wUF6oAIQ — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

В итоге силовикам удалось вывести Кузьменко из зала суда. После штурма в зале и коридорах суда остались пробитые стены, поломанные скамьи и вырванные дверные ручки, пишет Страна.ua .



Фото: strana.ua

Юлия Кузьменко — 40-летняя врач-хирург и волонтер. По версии следствия, Кузьменко закладывала взрывчатку под машину Шеремета. В суде женщина заявила, что первый раз услышала фамилию Шеремета в день его убийства и стала искать в интернете, кто это. Она также написала письмо матери погибшего журналиста.

О задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил 12 декабря. Спустя несколько часов полиция назвала их имена — врач и волонтер Юлию Кузьменко, добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко.