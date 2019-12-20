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Спецназ штурмовал зал суда в Киеве, чтобы вывести из него подозреваемую в убийстве Шеремета
21.12.2019 00:18 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 декабря должно было пройти судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Заседание не состоялось, а чтобы вывести подозреваемую из зала суда, вызывали спецназ, сообщает
13 декабря Печерский районный суд города Киева
Сама подозреваемая и ее сторонники отказались покидать помещение. Зал суда блокировали около 100 человек. Спецназ взял зал суда штурмом.
В итоге силовикам удалось вывести Кузьменко из зала суда. После штурма в зале и коридорах суда остались пробитые стены, поломанные скамьи и вырванные дверные ручки, пишет
Юлия Кузьменко — 40-летняя врач-хирург и волонтер. По версии следствия, Кузьменко закладывала взрывчатку под машину Шеремета. В суде женщина заявила, что первый раз услышала фамилию Шеремета в день его убийства и стала искать в интернете, кто это. Она также
О задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета глава МВД Украины Арсен Аваков
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20 декабря должно было пройти судебное заседание по рассмотрению апелляции на арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Заседание...
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