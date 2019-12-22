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В Венесуэле заявили о нападении оппозиции на воинскую часть на юге страны
23.12.2019 06:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители венесуэльской оппозиции совершили в воскресенье нападение на расположенную на юге страны воинскую часть и похитили хранившееся там оружие. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
«Сегодня рано утром [22 декабря] экстремистские секторы оппозиции напали на воинское подразделение на юге страны, в результате было похищено много оружия», — написал министр в своем
Глава военного ведомства отметил, что военнослужащим и полицейским удалось «задержать нескольких нападавших и вернуть все оружие». «В результате террористической атаки один военнослужащий был убит», — добавил он.
Представители венесуэльской оппозиции, которые напали на воинскую часть на юге Боливарианской Республики, действовали с подачи властей Колумбии и Бразилии, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
«Эти преступники [атаковавшие воинскую часть] были обучены в известных военизированных лагерях на территории Колумбии и получили поддержку от администрации [президента Бразилии] Жаира Болсонаро», — написал Родригес в своем
Министр добавил, что представители правоохранительных органов «поймали шестерых преступников».
Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд,
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Глава военного ведомства отметил, что военнослужащим и полицейским удалось «задержать нескольких нападавших и вернуть все оружие». «В результате...
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