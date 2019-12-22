В Венесуэле заявили о нападении оппозиции на воинскую часть на юге страны

Источник материала: Tut.by

Представители венесуэльской оппозиции совершили в воскресенье нападение на расположенную на юге страны воинскую часть и похитили хранившееся там оружие. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.



Фото: Reuters

«Сегодня рано утром [22 декабря] экстремистские секторы оппозиции напали на воинское подразделение на юге страны, в результате было похищено много оружия», — написал министр в своем Twitter .

Глава военного ведомства отметил, что военнослужащим и полицейским удалось «задержать нескольких нападавших и вернуть все оружие». «В результате террористической атаки один военнослужащий был убит», — добавил он.

Представители венесуэльской оппозиции, которые напали на воинскую часть на юге Боливарианской Республики, действовали с подачи властей Колумбии и Бразилии, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

«Эти преступники [атаковавшие воинскую часть] были обучены в известных военизированных лагерях на территории Колумбии и получили поддержку от администрации [президента Бразилии] Жаира Болсонаро», — написал Родригес в своем Twitter .

Министр добавил, что представители правоохранительных органов «поймали шестерых преступников».

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.