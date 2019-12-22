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Порошенко потребовал санкций за возможные прямые поставки газа из России

23.12.2019 06:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Таким образом экс-президент отреагировал на сообщения в СМИ, в которых говорилось о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа. По его мнению, Москва со скидкой продает газ «пятой колонне», пишет РБК.


Фото: Reuters

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.

По его мнению, Москва «продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались <...> для подрыва основ украинской государственности». Партия экс-президента потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны для введения санкций против прямых поставок, уточнил Порошенко. Он добавил, что считает договоренности о поставках результатом «тайных переговоров» во время «нормандского саммита» в Париже.

Таким образом экс-президент отреагировал на сообщения СМИ, в частности, украинского издания Liga.net, в которых утверждалось, что пять украинских компаний подписали с «Газпромом» прямые контракты на поставку газа с 1 января 2020 года. Источник РБК, близкий к «Нафтогазу», говорил, что слышал об этих контрактах, но не назвал конкретных компаний. Он пояснил, что «Газпром» имеет право поставлять газ на Украину по конкурентной цене, так как парламент не накладывал соответствующие санкции. При этом источник из числа контрагентов «Газпрома» сообщил РБК, что в компании не знают про эти контракты.

Официально глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что российская компания и «Нафтогаз» могут обсудить вопрос поставок с ценообразованием на базе газового хаба NetConnect Germany. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов уточнял РБК, что в подписанном сторонами протоколе о транзите зафиксировано намерение «рассмотреть вопрос» о поставках.

 
 
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Таким образом экс-президент отреагировал на сообщения в СМИ, в которых говорилось о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа. По его...
 
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