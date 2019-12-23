Полиция Германии освободила 11 афганцев из авторефрижератора в Баварии

Источник материала: Tut.by

Федеральная полиция Германии освободила 11 мигрантов из Афганистана из авторефрижератора в земле Бавария. Всех беженцев, среди которых есть несовершеннолетний, передали властям, сообщили правоохранители в понедельник, 23 декабря, сообщает DW .



Фото: Reuters

По данным агентства dpa, инцидент произошел около германского города Пассау близ границы с Австрией утром 21 декабря. Водитель турецкого грузовика услышал стук со стороны фургона с фруктами, съехал на обочину и обратился к сотруднику сервисной станции за помощью.

Прибывшие стражи порядка открыли опломбированный фургон. Обнаруженные беженцы заявили, что забрались в грузовик в Сербии. К моменту въезда в Германию у них начались трудности с дыханием и головные боли.

Водитель представил правоохранителям убедительные доказательства того, что не подозревал о присутствии мигрантов, отметили в полиции. Поэтому грузовик, направлявшийся в Бельгию, продолжил поездку.

Мигрантам, пытающимся нелегально проникнуть на территорию Евросоюза, не всегда удается выжить. Так, в октябре в британском городе Грейс в графстве Эссекс был обнаружен авторефрижератор, в котором находились 39 тел вьетнамцев , в том числе несколько несовершеннолетних. Согласно выводам предварительного следствия, грузовик прибыл на территорию Соединенного Королевства из бельгийского порта Зеебрюгге на побережье Северного моря. Сам автомобиль зарегистрирован в Болгарии.

Полиция Эссекса взяла под стражу водителя автомобиля, 25-летнего уроженца Северной Ирландии. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, заговоре с целью торговли людьми, а также отмывании средств. Второй подозреваемый, также выходец из Северной Ирландии, был задержан в конце ноября и обвинен в участии в преступном сговоре о перевозке мигрантов с целью их дальнейшей эксплуатации.