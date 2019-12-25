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В США мужчина с белой бородой ограбил банк и разбросал деньги с криком «С Рождеством!»
26.12.2019 06:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белобородый мужчина в канун Рождества ограбил банк в Колорадо-Спрингс — и тут же разбросал деньги по улице, поздравляя прохожих с праздником. Грабитель был весел и полон энтузиазма, рассказали очевидцы.
Инцидент произошел еще в понедельник днем. «Он доставал деньги из сумки и швырял их в воздух», — рассказал свидетель Дион Паскале местной телестанции
Крикнув «Веселого Рождества», взъерошенный грабитель пошел к кофейне «Старбакс» и сел у входа, дожидаясь ареста.
О праздничном духе происшествия говорит и то, что многие прохожие, подобрав деньги, отнесли их обратно в банк.
По сообщению полиции Колорадо, подозреваемого зовут Дэвид Уэйн Оливер, ему 65 лет.
Как считают полицейские, он совершил ограбление один. Ни саней, ни оленей обнаружено не было.
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Как считают полицейские, он совершил ограбление один. Ни саней, ни оленей обнаружено не было.
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