В США мужчина с белой бородой ограбил банк и разбросал деньги с криком «С Рождеством!»

Источник материала: Tut.by

Белобородый мужчина в канун Рождества ограбил банк в Колорадо-Спрингс — и тут же разбросал деньги по улице, поздравляя прохожих с праздником. Грабитель был весел и полон энтузиазма, рассказали очевидцы.

Инцидент произошел еще в понедельник днем. «Он доставал деньги из сумки и швырял их в воздух», — рассказал свидетель Дион Паскале местной телестанции 11 News . По его словам, в основном это были долларовые и пятидолларовые купюры.

Крикнув «Веселого Рождества», взъерошенный грабитель пошел к кофейне «Старбакс» и сел у входа, дожидаясь ареста.

О праздничном духе происшествия говорит и то, что многие прохожие, подобрав деньги, отнесли их обратно в банк.

По сообщению полиции Колорадо, подозреваемого зовут Дэвид Уэйн Оливер, ему 65 лет.

Как считают полицейские, он совершил ограбление один. Ни саней, ни оленей обнаружено не было.