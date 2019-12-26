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В Сети появилось видео спасения младенца после авиакатастрофы в Алматы
27.12.2019 21:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сети опубликовали
На кадрах видно, как сотрудник полиции бежит через оцепление с младенцем в бежевом комбинезоне на руках. После того как он преодолел небольшой овраг, малыша передали сотрудникам скорой помощи. Позади видны стоящие реанимационные и пожарные машины.
Про информации
Сотрудник полиции, который вынес ребенка, в интервью изданию сообщил, что он взял его из рук матери, которая пострадала при крушении самолета.
Самолет авиакомпании Bek Air
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На кадрах видно, как сотрудник полиции бежит через оцепление с младенцем в бежевом комбинезоне на руках. После того как он преодолел небольшой овраг, малыша...
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