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«Газпром» выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда

27.12.2019 21:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В «Газпроме» указали, что выплата состоялась в срок, предусмотренный протоколом между двумя компаниями от 20 декабря, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель «Газпрома». Он указал, что выплата состоялась в срок, предусмотренный протоколом по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря.

В «Нафтогазе» подтвердили информацию. «Мы подтверждаем получение от Газпрома $ 2,918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года», — говорится в заявлении «Нафтогаза».

Украинская компания добавила, что, по ее подсчетам, суммарно по результатам транзитного арбитража она получила от «Газпрома» $ 5 млрд «Нафтогаз» заявляет, что первую часть компенсации в размере $ 2,1 млрд он «получил в виде газа, который был поставлен „Газпромом“ в 2014 году». «Нафтогаз» отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 и заплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году", — говорится в заявлении.

«Сегодняшний платеж „Газпрома“ включает погашение невыплаченной ранее части присужденной компенсации в размере $ 2,56 млрд, а также процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018», — сообщила украинская компания.

«Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017−2018 годов и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины», — отмечается в заявлении. «Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020», — добавляет «Нафтогаз».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале также подтвердил получение платежа «Газпрома» и назвал это «еще одной победой» для Украины.

 
 
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В «Нафтогазе» подтвердили информацию. «Мы подтверждаем получение от Газпрома $ 2,918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года», -...
 
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