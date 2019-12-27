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«Корабль-призрак» с мертвецами прибило к берегам Японии

28.12.2019 21:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять человеческих тел и две головы нашли в небольшом судне, прибитом волнами к берегам Японии. Предположительно, это северокорейские рыбаки или беженцы, пишет Русская служба ВВС.


В полиции считают, что лодка очень долго пробыла в море. Фото с сайта ВВС

Лодка, найденная на острове Садо, сильно повреждена, на ее борту надписи на корейском языке. Судя по всему, она долго находилась в море: трупы частично истлели.

Береговая охрана смогла добраться до лодки только через сутки после того, как она была обнаружена в субботу. В японской полиции пока не могут наверняка сказать, принадлежали ли головы кому-то из погибших на корабле.


Иллюстрация ВВС

Такие «корабли-призраки» уже не раз находили у японских берегов. Чаще всего это небольшие рыболовные суда из КНДР. Большую часть таких лодок находят пустыми или с телами на борту. Судя по всему, рыбаки заходят слишком далеко в море в поисках улова и либо теряются и гибнут — либо от голода, либо при сильном шторме.

В 2017 году деревянную лодку с восемью живыми пассажирами прибило к японскому берегу в районе города Юрихондзё. Один из них объяснил, что на лодке действительно рыбаки из Северной Кореи, которые занимались ловлей кальмара. Из-за возникших в море проблем лодку отнесло в японские территориальные воды.


Лодки из КНДР обычно очень простые, без GPS-навигации и со старыми моторами. Фото: Reuters

Ранее выдвигались предположения, что на лодках пытаются бежать из КНДР, но эти версии подтверждения не нашли. Найденные в 2017 году рыбаки потребовали, чтобы их переправили обратно в КНДР.

Из-за напряженных отношений между КНДР и Японией эффективно расследовать подобные случаи почти невозможно.

 
 
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Пять человеческих тел и две головы нашли в небольшом судне, прибитом волнами к берегам Японии. Предположительно, это северокорейские рыбаки или беженцы.
 
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