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В Ираке протестующие захватили нефтяное месторождение в Нассирии

28.12.2019 22:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа протестующих в Ираке заняла территорию нефтяного месторождения Нассирия на юге страны. В субботу, 28 декабря, захватчики потребовали от обслуживающего персонала отключить электроэнергию на нефтепромысле и прекратить все работы, пишет DW.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В Нассирии производится около 90 тысяч баррелей нефти в день. Экономика Ирака зависит от нефтепромыслов, дающих около 90 процентов средств в госбюджет, напоминает Reuters. По объемам добываемого сырья страна занимает второе место в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Массовые протесты охватили Ирак с 1 октября, Активисты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого, по мнению демонстрантов, в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством. Протестующие требуют проведения реформы политической системы.

С начала крупнейших после 2003 года протестов в Ираке погибли около 460 человек, 25 тысяч были ранены.

 
 
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Захватившие нефтепромысел в Нассирии на юге Ирака потребовали от обслуживающего персонала отключить электроэнергию и прекратить все работы.
 
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