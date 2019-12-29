Премьер Польши высказал свое мнение об истории Второй мировой и пакте Молотова-Риббентропа

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что ответственность за начало второй мировой войны несет как фашистская Германия, так и СССР. Он на четырех страницах изложил польскую позицию в отношении истории ХХ века, Второй мировой войны, в том числе о пакте Молотова — Риббентропа и опубликовал документ в Twitter .



Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

«Подписанный 23 сентября 1939 года пакт Молотова-Риббентропа не был „пактом о ненападении“. Он был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния», — говорится в заявлении.

По его мнению союз был блестящие реализован.

«1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада ударила в Польшу, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока», — отмечается в документе.

«XX век принес миру невообразимые страдания и смерть сотен миллионов людей убитых во имя тоталитарных идеологий. Смертельное жниво нацизма, фашизма и коммунизма является очевидностью для нашего поколения. Очевидно также то, кто за эти преступления отвечает, и чей союз начал Вторую мировую войну», — подчеркивается в заявлении.

Матеуш Моравецкий также указал, что «президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно».

«Обычно это происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление в связи со своими действиями. И это давление не на исторической, а на самой современной геополитической сцене», — заявил премьер-министр Польши.

Среди таких проблем польский премьер-министр назвал безуспешную попытку подчинить Беларусь, продление санкций ЕС против России, ситуацию с «Северным потоком — 2», итоги последних переговоров в нормандском формате и отстранение российских спортсменов от соревнований.

«Слова президента Путина я рассматриваю как попытку скрыть эти проблемы», — резюмировал Моравецкий.

Заявления Путина и «антисемитская свинья»

Матеуш Моравецкий вступил в заочную дискуссию в Владимиром Путиным на следующий день после того, как в МИД Польши был вызван российский посол . Поводом для вызова стали декабрьские заявления Путина.

19 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что советские войска появились в Польше после того, как правительство страны «утратило контроль за своими Вооруженными силами и за тем, что происходит на территории». По его словам, на тот момент там не с кем было вести переговоры, поскольку руководство страны уже находилось на польско-румынской границе.

Он добавил, что Советский Союз последним подписал соглашение о ненападении из-за отсутствия другого выбора, а у пакта Молотова — Риббентропа были секретные приложения. «Да, говорят, там секретные протоколы, раздел Польши. Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии. Зашла в два района — Тешинский и еще там второй район. И все, и забрала их. <…> Кстати говоря, да, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими протоколами», — отметил Путин.

24 декабря Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, пообещавшего в 1938 году памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

— Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя, — возмутился Путин. — Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве.

Пакт Молотова — Риббентропа

23 августа 1939 года был заключен Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (известен как пакт Молотова — Риббентропа ). К Договору прилагался Секретный дополнительный протокол, который разграничивал сферы влияния двух стран в Восточной Европе «в случае территориально-политического переустройства». Фактически речь шла об аннексии соседних государств и разделе их территорий.

По протоколу Польша делилась по линии рек Нарев, Висла и Сан. То есть территории Западной Беларуси и Западной Украины попадали в сферу влияния СССР.