Загадочная смерть пастора с двумя детьми на курорте в Испании: семья не верит в несчастный случай

Источник материала: Tut.by

Британка, чей муж и двое детей утонули в бассейне на испанском курорте, не согласна с заключением полиции о причинах их гибели и намерена добиваться проведения независимого расследования, пишет Русская служба ВВС.



Отельный комплекс Club La Costa World насчитывает несколько бассейнов. Фото: Reuters

24 декабря, в рождественский сочельник, в бассейне гостиничного комплекса Club La Costa World на испанском курорте в регионе Коста-дель-Соль утонули 52-летний британский пастор Габриэль Дайя, его девятилетняя дочь Камфорт и 16-летний сын Прейз-Эммануэль.

По заключению испанской полиции, члены семьи погибли из-за того, что не умели достаточно хорошо плавать и не проявили должной осмотрительности. Вскрытие показало, что причиной смерти всех троих было утопление. Происшествие было охарактеризовано как трагическая случайность

Техническая экспертиза пришла к выводу, что бассейн работал в обычном режиме и не выявила каких-либо нарушений или неисправностей оборудования.

В ходе расследования из насоса бассейна была извлечена плавательная шапочка погибшей девочки, однако подчеркивается, что никаких неполадок в бассейне в момент трагедии не было.

«Все трое умели плавать»

Вдова погибшего пастора и мать утонувших детей Олубунми Дайя не согласна с выводами расследования. По ее словам, все трое членов семьи умели плавать и погибли из-за неисправностей в бассейне.

По словам адвоката Олубунми Дайи Хавьера Торо, крайне необычно, что сразу три человека погибли в центре бассейна, тем более, что один из них был высоким и грузным мужчиной.

«Произошло что-то неординарное, и необходимо выяснить, что именно», — заявил представитель Олубунми Дайи.

Как сказал адвокат, в данный момент рассматривается возможность проведения паралеллельной экспертизы с привлечением независимых инженеров с целью выяснить, что же там все-таки произошло.

По его словам, родственникам погибших пока не предоставили полный полицейский доклад о произошедшем и они надеются ознакомиться с ним на следующей неделе.



Габриэль Дайя и его дочь Камфорт погибли на испанском курорте в районе Коста-дель-Соль в рождественский сочельник. Фото: Facebook

Как все происходило

На сайте гостиничного комплекса Club La Costa World, где произошла трагедия, размещен перевод заключения испанской полиции.

Согласно этому заключению, несчастный случай произошел около 1.30 пополудни. Трое детей — девяти, 14-ти и 16-ти лет — находились в мелководной части бассейна, в то время как их родители загорали неподалеку.

В какой-то момент 14-летняя девочка выбралась из воды и вскоре увидела, как ее младшая девятилетняя сестра направилась к глубокой части бассейна и «попала в беду».

На помощь тонущей девочке поспешил 16-летний брат, но он тоже не смог выбраться с глубины.

Сестра, наблюдавшая за происходящим с суши, позвала родителей. Мать побежала за помощью, а отец кинулся в бассейн, чтобы спасти детей. «Этого он не мог сделать, поскольку не умел плавать», — говорится в опубликованном переводе полицейского доклада.

После того, как утонувших вытащили на поверхность, персонал отеля, а позже — прибывшие по вызову врачи скорой помощи пытались реанимировать их в течение получаса, но попытки оказались безуспешны.

«Жизнь перевернулась с ног на голову»

Олубунми Дайя, как предполагается, уже вернулась в Британию.

Жизнь всей семьи сейчас перевернута с ног на голову, и все находятся в состоянии полного опустошения, сказала сестра Дайи, Дойин Акинтокун.

Ее подруга детства Элизабет Моузес-Муллард заявила, что она в ярости из-за итогов полицейского расследования и утверждений, что погибшие не умели плавать.

Она также добавила, что необходимо провести независимую экспертизу.

«Я хочу, чтобы голос моей подруги был услышан, — заявила Моузес-Муллард. — Я хочу справедливостью для нее и ее семьи».