Создательница косметической компании стала самым молодым миллиардером мира

Источник материала: Tut.by

Кайли Дженнер, 22-летняя американка, в этом году стала самым молодым миллиардером в мире. Об этом сообщает Bloomberg .



Фото: Reuters

Ранее она создала косметическую компанию Kylie Cosmetics, затем подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc и продала 51% акций за 600 миллионов долларов.

Больше всех в 2019 году заработал французский бизнесмен Бернар Арно. Его прибыль составила 36,5 млрд долл. Общее состояние Арно оценивается в более 100 млрд долл и он занимает третье место в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg. Лидирует в данном рейтинге Джефф Безос, владелец Amazon. Он владеет 111 млрд долл, но в єтом году его состояние сократилось почти на 9 млрд долл.

Также отмечается, что в 2019 капитал богатейших людей мира повысился на 25%, в сумме на 1,2 триллиона долларов.

Кайли Дженнер — американская модель, бизнесвумен, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашян» канала E! с 2007 года. Имеет более 145 миллионов подписчиков в Instagram, занимая тем самым 7-е место в соответствующем списке. За рекламный пост в ее Instagram-аккаунте рекламодателю придется заплатить 1 млн долларов.