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Создательница косметической компании стала самым молодым миллиардером мира
30.12.2019 07:22 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кайли Дженнер, 22-летняя американка, в этом году стала самым молодым миллиардером в мире. Об этом сообщает
Ранее она создала косметическую компанию Kylie Cosmetics, затем подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc и продала 51% акций за 600 миллионов долларов.
Больше всех в 2019 году
Также отмечается, что в 2019 капитал богатейших людей мира повысился на 25%, в сумме на 1,2 триллиона долларов.
Кайли Дженнер — американская модель, бизнесвумен, светская и медийная личность. Участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашян» канала E! с 2007 года. Имеет более 145 миллионов подписчиков в Instagram, занимая тем самым 7-е место в соответствующем списке. За рекламный пост в ее Instagram-аккаунте рекламодателю придется заплатить 1 млн долларов.
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Ранее она создала косметическую компанию Kylie Cosmetics, затем подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc и продала 51% акций за 600 миллионов долларов.
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