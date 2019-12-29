Зеленский: Будь у меня 100 «беркутовцев», я поменял бы их на одного разведчика

Источник материала: Tut.by

Президент Украины вместе с родными бывших пленных и заключенных поздно вечером 29 декабря прибыл в аэропорт на встречу участвовавших в обмене. Владимир Зеленский произнес речь прямо на взлетно-посадочной полосе перед прилетевшим самолетом, сообщает телеканал «112 Украина» .



Фото: офис президента Украины

Зеленский сообщил, что с этим обменом завершился первый этап исполнения соглашений, достигнутых на «нормандской встрече» в Париже.

Он также прокомментировал то, что в обмене участвовали экс-бойцы «Беркута» (Донбассу были переданы несколько подозреваемых в расстреле участников Евромайдана — прим. TUT.BY). Зеленский заявил, что это было требование другой стороны, и он не сомневался в правильности этого решения.

— «Беркутовцы» — это условие «всех на всех». Это сложное политическое решение. Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты — герои. Это приоритет. Я с уважением отношусь к родным погибших на Майдане… К сожалению, мы не можем вернуть тех, кого уже нет в живых, но мы могли вернуть живых. Я уверен, что это приоритет, — заявил Зеленский.





Он также пообещал, что передача «беркутовцев» не помешает расследованию дела Майдана.

— Пять лет не было приговоров, двое беркутовцев были под домашним арестом, были не худые, не побитые, как наши. А нормально жили эти пять лет. Почему не было приговоров эти пять лет, мы разберемся. Это никак не повлияет на дела Майдана… Дело Майдана мы закончим, я обещаю. А трое были в СИЗО и трое без приговора суда. И если бы мы их не отдали, мы бы не получили парней, которые освобождали Дебальцево. Если бы мы их оставили, они получили бы 5−6 лет, но мы возвращаем живых людей, — сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что имей он еще 100 беркутовцев, он поменял бы их на одного разведчика.

— Если бы у меня было еще 100 беркутовцев, и мне предложили одного разведчика, одного, я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика, — отметил Зеленский.





«Каждую секунду обмен мог сорваться»

— Каждую секунду каждого дня мог сорваться этот обмен. Поэтому я делал, как президент Украины. Мы возвращали живых… Это был мой выбор, — отметил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех лидеров «нормандской четверки» и отметил, что все, о чем договаривались по вопросу обмена удерживаемыми лицами, выполнено.





— Договаривались, что мы первым делом освобождаем всех подтвержденных на всех подтвержденных. Поэтому другие люди пока что не подтверждены, но есть информация, что немало людей находятся и на оккупированных территориях, и в России, и в Крыму, — сказал Зеленский.

Напомним, обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками произошел днем 29 декабря на пункте перехода «Майорское». ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63, девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР. ДНР передала Киеву 51 человека взамен на 60.