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Европа будет с газом: Россия и Украина подписали соглашение по транзиту

31.12.2019 08:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия и Украина подписали комплект соглашений и контрактов, эти договоренности являются пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. Об этом журналистам сообщил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.


Фото: www.naftogaz.com

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года», — сказал он. Документы датированы 30 декабря.

Миллер подчеркнул, что «Газпром» сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером".

Как отмечается в сообщении «Газпрома», ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и Министерство юстиции Украины в соответствии с протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.

Документы

В частности, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. Ранее (в предусмотренный протоколом срок) «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $ 2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«Газпром» и Министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение об организации транспортировки газа через территорию Украины. Таким образом, «Нафтогаз» выступает организатором транзита и берет на себя соответствующие риски.

«Нафтогаз» и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, «Газпром» и ОГТСУ — межоператорское соглашение.

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на пять лет: в 2020 году — 65 млрд куб. м, в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года.

Семь млрд долларов за 5 лет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за 5 лет действия газового соглашения Украина получит 7 млрд долларов.

«Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум больше $ 7 миллиардов», — написал Зеленский у себя в Facebook.

Президент отметил, что Украина и Россия могут еще на 10 лет продлить договор. «Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимально гарантированная прокачка — 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре», — написал Зеленский.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что в заключенном договоре содержится выгодное для Украины условие «качай или плати». «Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу «качай или плати». До этого времени закупки газа у «Газпрома» покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России принципом «бери или плати», — пишет Витренко в Facebook.

 
 
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Владимир Зеленский сообщил, что за 5 лет действия газового соглашения Украина получит 7 млрд долларов.
 
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