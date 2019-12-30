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Освобожденные в рамках обмена бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года на майдане
31.12.2019 08:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывшие бойцы спецполка «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин, обвиняемые по делу о «евромайдане» и входящие в число пленных, которыми Украина обменялась с Донбассом 29 декабря,
По словам Зинченко, протестующие начали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов в районе пяти утра. «Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают еще одного сотрудника нашего, Колю Симисюка и ранят еще нашего сотрудника, Рому Панченко», — добавил Зинченко.
Аброськин отметил, что стреляли именно по сотрудникам «Беркута», а огонь открыли со стороны киевской филармонии. «Вели огонь не по тем, кто, например, стоял в строю, а по тем, кто нес рацию, оказывал какую-то другую помощь», — уточнил Аброськин.
Он отметил, что сотрудники украинской милиции не применяли оружие. «Они применяли специальные средства и все, что регламентировано законом Украины про милицию. Никакого огнестрельного оружия не было», — сказал бывший «беркутовец».
По словам Аброськина, следствие по делу о расстреле «прошло достаточно быстро». «Никаких улик не было собрано. Они быстро сделали все, что им надо, подогнали под сторону обвинения», — отметил он.
Как передает слова бывших спецназовцев репортер телеканала, «доказательств их невиновности собрано не мало». «Мы не можем вам сейчас об этом рассказывать… Мы не давали показания, это вы услышите уже во время судебного процесса», — заключил Аброськин.
Среди пленных, которыми
Президент Украины Владимир Зеленский
Перед началом обмена кроме Сергея Зинченко и Павла Аброськина Апелляционный суд в Киеве освободил из СИЗО еще одного сотрудника «Беркута», Олега Янишевского. Суд также отменил домашний арест экс-бойцам спецподразделения Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Всего по делу о расстреле демонстрантов 20 февраля 2014 года на площади Независимости проходят 26 бывших «беркутовцев». Зинченко и Аброськина, в частности, обвиняли в убийстве 39 участников митинга. Генпрокуратура требовала для них пожизненного заключения.
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Бывшие бойцы спецполка «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин, обвиняемые по делу о «евромайдане» и входящие в число пленных, которыми Украина обменялась с...
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